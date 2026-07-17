광명시의회, 중앙대광명병원과 간담회… 지역 의료서비스 강화 공조

세줄 요약 광명시의회-중앙대광명병원 간담회 개최

중증·응급 의료체계 강화 방안 논의

시민 의료 접근성·서비스 질 제고 협력

이미지 확대 지난 16일 중앙대광명병원과 간담회를 진행한 광명시의회(의장 이형덕). 광명시의회 제공

이날 참석자들은 시민들에게 양질의 의료서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 시의회와 지역 거점 의료기관 간 유기적인 소통과 협업이 필수적이라며 한목소리를 냈다.

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광명시의회(의장 이형덕)가 지역 거점 의료기관인 중앙대학교광명병원(병원장 정용훈)과 상호 협력 체계를 구축하고, 지역 보건의료 서비스 역량 강화에 적극 나서기로 했다.시의회는 지난 16일 중앙대학교광명병원 회의실에서 이형덕 의장을 비롯한 시의원 및 병원 관계자 등이 참석한 가운데 상호 협력 방안 모색을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.특히 지역 내 중증·응급 의료체계 강화 등 주요 보건 현안을 공유하고, 시민 의료 접근성 향상과 의료서비스 질 제고를 위한 협력 방안에 대해 의견도 나눴다.이 의장은 “중앙대학교광명병원은 지역 주민의 건강과 생명을 지키는 중요한 의료기관”이라며 “시민 누구나 안심하고 진료받을 수 있는 의료환경을 조성하기 위해 의회도 병원과 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.한편, 광명시의회는 앞으로도 지역 내 주요 기관과의 간담회를 통해 현장 의견을 듣고, 시민 생활과 밀접한 정책 발굴과 현안 해결에 힘쓸 계획이다.류정임 리포터