메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

광명시의회, 중앙대광명병원과 간담회… 지역 의료서비스 강화 공조

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-17 09:15
입력 2026-07-17 09:15
세줄 요약
  • 광명시의회-중앙대광명병원 간담회 개최
  • 중증·응급 의료체계 강화 방안 논의
  • 시민 의료 접근성·서비스 질 제고 협력
이미지 확대
지난 16일 중앙대광명병원과 간담회를 진행한 광명시의회(의장 이형덕). 광명시의회 제공
지난 16일 중앙대광명병원과 간담회를 진행한 광명시의회(의장 이형덕). 광명시의회 제공


광명시의회(의장 이형덕)가 지역 거점 의료기관인 중앙대학교광명병원(병원장 정용훈)과 상호 협력 체계를 구축하고, 지역 보건의료 서비스 역량 강화에 적극 나서기로 했다.

시의회는 지난 16일 중앙대학교광명병원 회의실에서 이형덕 의장을 비롯한 시의원 및 병원 관계자 등이 참석한 가운데 상호 협력 방안 모색을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 참석자들은 시민들에게 양질의 의료서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 시의회와 지역 거점 의료기관 간 유기적인 소통과 협업이 필수적이라며 한목소리를 냈다.

특히 지역 내 중증·응급 의료체계 강화 등 주요 보건 현안을 공유하고, 시민 의료 접근성 향상과 의료서비스 질 제고를 위한 협력 방안에 대해 의견도 나눴다.

이 의장은 “중앙대학교광명병원은 지역 주민의 건강과 생명을 지키는 중요한 의료기관”이라며 “시민 누구나 안심하고 진료받을 수 있는 의료환경을 조성하기 위해 의회도 병원과 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.
양송이 서울시의원, ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식’ 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 양송이 서울시의원, ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식’ 참석

한편, 광명시의회는 앞으로도 지역 내 주요 기관과의 간담회를 통해 현장 의견을 듣고, 시민 생활과 밀접한 정책 발굴과 현안 해결에 힘쓸 계획이다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
광명시의회가 중앙대병원과의 협력을 통해 강화하고자 하는 분야는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기