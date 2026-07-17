서울대공원 인기 시베리아호랑이 ‘사랑’, 미국 이민 갔다

멸종위기종 번식 위해 美 콜롬버스동물원으로
서울대공원은 암컷 시베리아호랑이 ‘사랑’이를 지난 15일 미국 콜럼버스동물원으로 보냈다고 17일 밝혔다.
이번 이동은 국제적 멸종위기종인 시베리아호랑이의 번식을 위한 것이다. 사랑은 수컷 로스토프와 암컷 펜자 사이에서 2022년 4월 태어났다.
사랑이는 미국에 도착한 후 일정 기간 검역과 현지 적응 과정을 거친 뒤 번식 프로그램에 참여해 종 보전에 기여할 예정이다.
영구 임대 방식으로 미국으로 건너간 사랑이는 여생을 콜럼버스동물원에서 보내며 번식 활동을 할 예정이다.
서울대공원은 지난 2019년부터 시베리아호랑이 종 보전 프로그램에 참여하고 있다. 앞서 2019년 암컷 호랑이 ‘한라’가 일본 니시무로 어드벤처월드로 옮겨져 현지에서 여러 차례 번식에 성공했다.
박진순 서울대공원장은 “서울대공원이 국제적 멸종위기종 보전에 실질적으로 기여할 수 있게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다”며 “사랑이의 이번 미국 이동이 시베리아호랑이의 미래를 성공적으로 이어가는 중요한 교두보가 되기를 기대한다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 암컷 시베리아호랑이 사랑, 미국 이송
- 콜럼버스동물원 번식 프로그램 참여 예정
- 서울대공원 종 보전 협력 지속
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