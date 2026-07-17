서울대공원 인기 시베리아호랑이 ‘사랑’, 미국 이민 갔다

멸종위기종 번식 위해 美 콜롬버스동물원으로

이미지 확대 시베리아호랑이 ‘사랑’ 시베리아호랑이 ‘사랑’

서울대공원 제공

세줄 요약 암컷 시베리아호랑이 사랑, 미국 이송

콜럼버스동물원 번식 프로그램 참여 예정

서울대공원 종 보전 협력 지속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울대공원은 암컷 시베리아호랑이 ‘사랑’이를 지난 15일 미국 콜럼버스동물원으로 보냈다고 17일 밝혔다.이번 이동은 국제적 멸종위기종인 시베리아호랑이의 번식을 위한 것이다. 사랑은 수컷 로스토프와 암컷 펜자 사이에서 2022년 4월 태어났다.사랑이는 미국에 도착한 후 일정 기간 검역과 현지 적응 과정을 거친 뒤 번식 프로그램에 참여해 종 보전에 기여할 예정이다.영구 임대 방식으로 미국으로 건너간 사랑이는 여생을 콜럼버스동물원에서 보내며 번식 활동을 할 예정이다.서울대공원은 지난 2019년부터 시베리아호랑이 종 보전 프로그램에 참여하고 있다. 앞서 2019년 암컷 호랑이 ‘한라’가 일본 니시무로 어드벤처월드로 옮겨져 현지에서 여러 차례 번식에 성공했다.박진순 서울대공원장은 “서울대공원이 국제적 멸종위기종 보전에 실질적으로 기여할 수 있게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다”며 “사랑이의 이번 미국 이동이 시베리아호랑이의 미래를 성공적으로 이어가는 중요한 교두보가 되기를 기대한다”고 말했다.김주연 기자