서울시설공단, 모바일로 보는 ‘공사현장 이행업무 가이드’

17일부터 서울시내 공사현장에 책자 순차 배포

이미지 확대 서울시설공단 ‘공사현장 단계별 이행업무 가이드’ 서울시설공단이 배포한 ‘공사현장 단계별 이행업무 가이드’는 태블릿이나 모바일로도 열람할 수 있다.

서울시설공단 제공

세줄 요약 소규모 건설사용 단계별 이행업무 가이드 배포

착공부터 준공까지 법무 절차·서류 예시 수록

모바일·태블릿 열람과 다국어 안전교육 지원

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서울시설공단이 17일부터 서울시내 공사현장에 ‘단계별 이행업무 가이드’를 배포한다고 밝혔다.공단은 건설행정 경험이 부족한 소규모 건설사와 현장대리인을 위해 이번 책자를 마련했다. 가이드에는 착공부터 준공까지 이어지는 복잡한 법무 절차와 서류 작성 예시를 담았다.종이 책자뿐만 아니라 시공사 관계자들이 온라인으로 접속해 현장에서 모바일과 태블릿으로도 바로 열람할 수 있도록 한다.행정업무에 익숙지 않은 소규모 시공사의 피로감을 최소화하고, 실무 편의를 대폭 개선할 것으로 공단은 기대했다.공단은 이 외에도 외국인 근로자를 위해 총 16개국 언어로 번역된 안전교육 자료와 동영상을 지원한다. 고소·밀폐작업 등 고위험 작업자에게는 체험형 VR(가상현실) 교육 시스템을 병행해 현장 근로자의 안전 이해도를 높이고 있다.또 공단 시설안전본부 내 박사·기술사·기사 등 전문 인력풀 기반 기술지원 체계와 안전보건경영시스템 운영 노하우를 표준화해, 소규모 공사감독 분야의 수준을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.한국영 서울시설공단 이사장은 “공단이 26년간 쌓아온 현장 경험과 전문 기술력을 소규모 시공사와 나누고 시공사가 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자