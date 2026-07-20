‘서대문 전성시대 연다’ 민선 9기 서대문구 슬로건 디자인 공개

이미지 확대 민선 9기 서대문구 슬로건 표준 디자인.

서대문구 제공

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서울 서대문구가 민선 9기 구정 슬로건 ‘모두 함께 만드는 서대문 전성시대 - 다시 뛰는 서대문, 함께 여는 미래’를 시각화한 표준 디자인을 20일 공개했다.구가 자체 제작한 이 디자인은 ‘주민 모두가 주인이 돼 서대문의 새로운 도약을 함께 이끌어 내겠다’는 구정 의지를 친근하게 전한다.또한 문구 디자인을 넘어 자연과 기후환경(초록), 배려와 포용(핑크), 교육과 성장(노랑), 참여와 협력(주황), 소통과 공감(하늘색), 도약과 미래(파랑) 등 주민과 함께 만들어 갈 민선 9기의 6가지 구정 핵심 가치를 다채로운 색으로 형상화했다.구는 슬로건을 각종 문서와 홍보 매체 등에 다양하게 활용할 계획이다. 아울러 슬로건 색상을 공공시설물 등에 적용할 수 있도록 ‘색상 활용 지침(가이드라인)’도 수립했다. 서대문구는 이를 통해 새로운 구정 비전을 널리 알리고 도시 브랜드의 정체성을 강화한다는 목표다.이범수 기자