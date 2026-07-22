경콘진, ‘2026 인디스땅스’ 본선 진출 10개 팀 확정…경쟁률 77대1

세줄 요약 본선 진출 10개 팀 확정

772개 팀 지원, 77대1 경쟁률

8월 7일 고양 킨텍스 본선 경연

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경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 주관하는 대한민국 대표 실력파 뮤지션 발굴 프로그램 ‘2026 인디스땅스’ 본선에 진출할 10개 팀이 확정됐다.올해로 11회째를 맞이한 ‘2026 인디스땅스’에는 총 772개 팀이 참가를 신청해 77대 1의 높은 경쟁률을 기록하는 등 인디 음악계의 뜨거운 관심을 끌었다.20개 팀이 겨룬 예선 경연을 통과한 본선 진출 10개 팀은 ▲가로인들 ▲구구(GuGu) ▲모우들 ▲블낫블(blue is not blue) ▲산보 ▲양치기소년단 ▲유인원 ▲Confined White(컨파인드 화이트) ▲Mombrimz(몸부림즈) ▲Wack이다.본선 경연은 오는 8월 7일 고양시 현대백화점 킨텍스점 토파즈홀에서 펼쳐진다. 현장 관람은 무료다.본선 무대에서 선발되는 상위 5개 팀은 10월 17일 수원 서호잔디광장에서 열리는 ‘2026 경기인디뮤직페스티벌’에서 결선 경연을 펼친다. 올해 인디스땅스의 총상금은 2500만 원이다.본선 및 결선 진출 팀들에는 대형 페스티벌 및 인디스땅스 연말 기획 공연 출연 기회와 함께 유명 패션 매거진 보그 코리아 화보 촬영, 음원 및 영상 제작 지원 등의 혜택이 제공된다.탁용석 경콘진 원장은 “올해 본선 경연은 실력파 뮤지션들이 관객들을 만나 음악적 역량을 보일 수 있는 뜻깊은 무대”라며 “이번 경연을 통해 값진 무대 경험을 쌓고 한 단계 더 성장하는 결정적인 계기가 되길 기대한다”라고 밝혔다.지난 2016년 시작된 인디스땅스는 지난 11년간 터치드, 신인류, 심아일랜드, 캔트비블루, 윤마치, 다다다 등 현재 대중음악계에서 가장 활발하게 활동 중인 실력파 아티스트들을 배출하며 대한민국 대표 뮤지션 등용문으로 자리매김하고 있다.안승순 기자