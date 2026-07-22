“올 여름 피서는 영등포공원에서”

8월 8·9일 여름축제 大피서 개최

23일 오전 10시부터 사전 접수 진행

이미지 확대 지난해 8월 서울 영등포구 영등포공원에서 열린 ‘여름축제 대(大)피서’ 행사에서 어린이들과 시민들이 즐거운 시간을 보내고 있다.

영등포구 제공

세줄 요약 영등포공원서 8월 8~9일 여름축제 대피서 개최

대형 슬라이드·낚시풀 등 물놀이 시설 마련

버블쇼·마술쇼·푸드트럭 등 가족형 프로그램

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“올여름 피서는 영등포공원에서 즐기세요.”서울 영등포구는 8월 8일부터 9일까지 이틀간 영등포공원에서 ‘2026년 여름축제 대(大)피서’를 개최한다고 22일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞이한 이 행사는 도심 공원에서 물놀이와 문화공연, 먹거리를 한자리에서 즐길 수 있는 대표 여름 축제다.축제는 ‘도심 속 시원한 피서’를 주제로 다양한 물놀이 시설과 공연, 휴식 공간이 함께 마련됐다. 구 관계자는 “어린이부터 어른까지 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 기획됐다”고 설명했다.축제 날 영등포공원에는 대형 슬라이드를 비롯해 어린아이들을 위한 소형 슬라이드, 어린이 낚시풀 등 다양한 물놀이 시설이 준비되어 무더위를 날릴 시원한 즐거움을 선사한다.이외에도 풍성한 볼거리와 편의시설이 마련된다. 축제 기간 현장에서는 버블쇼와 마술쇼 등 다양한 공연이 이어진다. 푸드트럭에서는 다양한 음식을 맛볼 수 있다. 휴게 공간, 탈의실, 화장실 등 편의시설도 마련된다. 텐트는 별도 예약 없이 선착순으로 이용할 수 있다.참여는 사전 접수와 현장 접수로 가능하다. 사전접수는 23일 오전 10시부터 누리집 통합예약 게시판에서 진행된다. 회차별 400명씩 선착순으로 모집한다. 현장접수는 회차별 150명까지 가능하다. 축제는 1회차(오전 10시~오후 1시)와 2회차(오후 2시~오후 6시)로 나뉘어 운영된다.조유진 구청장은 “이번 축제가 아이들에게는 신나는 물놀이 놀이터가 되고, 가족들에게는 잊지 못할 여름 추억을 만드는 시간이 되기를 바란다”라며 “많은 구민이 영등포공원을 찾아 무더위를 잊고 시원하고 즐겁게 머물다 가시길 바란다”라고 전했다.김동현 기자