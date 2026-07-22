순천 ‘차세대 공공자원화시설’ 시민 정책토론 청구서 접수···시민 821명 참여

시민·전문가 참여하는 공론의 장 기대

이미지 확대 김효승 순천환경운동연합 이사장이 손훈모 시장에게 ‘차세대 공공자원화시설’ 정책 제안서를 전달하고 있다.

이미지 확대 김효승 순천환경운동연합 이사장이 손훈모 시장에게 ‘차세대 공공자원화시설’ 정책 제안서를 전달하고 있다.

세줄 요약 시민 821명 참여한 정책토론 청구서 접수

공공자원화시설 사업 전반 종합 검토 요구

숙의형 공론화로 갈등 해소와 합의 모색

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순천 지역 최대 현안 사업 중 하나인 공공자원화 시설과 관련해 시민들이 순천시에 공식적으로 정책토론을 제안하고 나서 관심을 끈다.22일 순천시에 따르면 전날 시민 821명이 참여한 ‘차세대 공공자원화시설 사업 전반 및 지속 가능한 자원순환 정책 방향 모색을 위한 시정 정책토론 청구서’가 접수됐다. 이번 정책토론 청구는 차세대 공공자원화시설(생활폐기물 소각시설) 사업에 대한 종합적 검토와 함께 시민과 전문가가 직접 참여하는 숙의 과정을 통해 사회적 합의를 도출하고자 추진됐다.청구인 측은 “연향들 일원 입지 결정·고시 이후 지속되어 온 시민들의 우려를 해소하고, 자원순환 도시로의 전환을 위한 종합적인 정책 검토가 필요하다”며 “숙의형 공론화를 통해 갈등을 해소하고 미래지향적인 자원순환 정책의 기틀을 마련해야 한다”고 취지를 밝혔다.이번 청구서에는 조례상 청구 요건인 200명을 넘긴 821명(유효 서명인 기준)의 시민이 참여해 시정 참여에 대한 시민들의 높은 의지와 열망을 보여줬다. 시는 접수된 청구서에 대해 관련 조례에 따라 정책토론회가 성실히 개최될 수 있도록 지원할 계획이다.손훈모 시장은 “시민이 시정의 진정한 주인인 시민주권시대에 시민들의 자발적인 참여와 토론 요구는 매우 뜻깊은 과정이다”며 “공정하고 내실 있는 토론을 통해 지속 가능한 자원순환도시 순천의 미래를 함께 그려 나가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자