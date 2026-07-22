순천시, ‘민선 9기 미래경제도시 실현 워크숍’ 성료

방위산업 생태계 구축·첨단 전략산업 유치 위한 공감대 형성

이미지 확대 순천시 민선9기 미래경제 도시 실현 워크숍 모습

이미지 확대 워크숍에서 강의하고 있는 김용규 순천대학교 산학협력단 교수

세줄 요약 민선 9기 미래경제도시 실현 워크숍 개최

산업구조·기업생태계 점검과 전략산업 발굴 논의

현장 소통 강화로 기업·소상공인 의견 청취

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순천시가 민선 9기 미래경제도시 실현을 위한 업무를 공유하고 첨단 전략산업 발굴을 위한 워크숍을 개최해 눈길을 끌었다.지난 21일 시청 대회의실에서 열린 워크숍은 민선 9기 기술·인재·기업이 모여드는 미래경제 중심도시 순천 실현을 위해 실무진과 팀장급 이상 직원들이 함께했다. 일자리·경제 분야 비전과 공약 실행 방안, 순천의 새로운 미래 먹거리 발굴을 위해 격의 없는 토론과 제안을 이어가는 ‘집중검토 회의’ 방식으로 진행됐다.참석자들은 정부 정책과 산업 변화에 대한 단순한 대응을 넘어 순천의 산업구조와 기업 생태계를 근본적으로 점검하고, 향후 국가전략 사업과 연계할 수 있는 사업을 선제적으로 발굴해야 한다는 데 뜻을 모았다.특히 이날 전문가 강연에 나선 김용규 순천대학교 산학협력단 교수는 기업 입장에서 지역의 산업 환경을 바라봐야 한다고 강조해 호응을 받았다.김 교수는 “기업이 이전하고 투자하기 위해서는 충분한 산업 용지와 기업하기 좋은 기반 시설이 갖춰져 있는지, 기업이 필요로 하는 전문 인재를 확보할 수 있는지 등이 중요하다”며 “함께 협업하고 벤더 기업으로 참여할 지역기업과 기술력이 존재하는지를 종합적으로 살펴야 한다”고 조언했다. 그는 “미래산업은 기업 유치만으로 완성되는 것이 아닌 인재 양성, 기술력 확보, 산업 입지와 기업 생태계가 함께 준비돼야 한다”며 “지금부터 이러한 기반을 차근차근 갖춰야 순천의 미래경제를 만들어 갈 수 있다”고 강조했다.손훈모 시장은 “미래경제 구조 재편을 위해서 빠르게 성장하고 있는 방위산업 등 최신 산업 동향과 국가전략 사업을 면밀히 살피겠다”며 “기업이 투자하고 성장하기 좋은 도시, 청년과 인재가 모여드는 도시, 소상공인과 시민이 경제성장을 체감할 수 있는 도시를 만드는 데 행정력을 집중해 순천의 미래 100년을 튼튼히 준비해 나가겠다”고 말했다.한편 시는 워크숍 전에 소관 부서별로 담당하고 있는 20여 개 현장과 기관·단체· 기업을 방문해 의견을 청취하는 등 기업과 소상공인의 목소리를 현장에서 듣는 ‘소통 경제’ 체계 구축을 강화하고 있다.순천 최종필 기자