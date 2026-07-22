김종배 경기도의원 “경기도형 유보통합에 대한민국 영유아 교육 미래 달렸다”

세줄 요약 경기도어린이집연합회 학술대회서 유보통합 논의

김종배 의원, 현장 의견 반영한 통합 모델 강조

경기도형 모델이 전국 표준 될 가능성 제기

이미지 확대 ▲김종배 의원이 ‘2026년 경기도어린이집연합회 학술대회’에 참석해 주요 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김종배 의원(더불어민주당·시흥4)이 유보통합 성공을 위한 보육 현장의 생생한 목소리를 청취하고 경기도형 통합 모델 구축의 중요성을 강조했다.김종배 의원은 지난 21일 경기종합노동복지회관 3층 대강당에서 열린 ‘2026년 경기도어린이집연합회 학술대회(토론회)’에 참석해 현장 관계자들과 정책 방향을 논의했다.(사)경기도어린이집연합회(회장 강원미)가 주최한 이번 학술대회는 ‘경기도형 유보통합, 대한민국 영유아교육의 새로운 표준’을 주제로 진행됐다. 유보통합은 어린이집의 보육과 유치원의 교육으로 이원화되어 있던 체계를 하나로 합치는 핵심 정책으로, 전국 최대 규모의 영유아와 보육기관을 보유한 경기도의 모델이 향후 전국적인 영향력을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 특히 도시와 농어촌이 공존하는 경기도의 지역적 특성을 고려한 맞춤형 모델 구축이 지역 간 격차 해소와 영유아 교육의 질적 표준 향상에 기여할 것으로 전망된다.김종배 의원은 “전국에서 가장 많은 영유아와 보육기관이 있는 경기도가 어떤 길을 만들어 가느냐에 따라 대한민국 영유아 교육의 미래가 걸려 있다고 과언이 아니다”라고 말했다.이어 “경기도의회 여성가족평생교육위원회는 오늘 토론회에서 도출되는 소중한 의견들을 귀담아듣고, 현장의 목소리가 도정에 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.양승현 리포터