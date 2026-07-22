GH, 장마·폭염 등 재난 앞서 선제 구호…5000만 원 후원

세줄 요약 장마·폭염 대비 적십자사에 5000만 원 후원

임직원 30여 명 참여해 구호물품 포장 봉사

응급구호·비상식량 1600세트 제작 지원

이미지 확대 경기주택도시공사가 22일 재난 발생 시 신속한 구호물품 지원을 위해 대한적십자사 경기도지사에 5000만 원을 후원했다. GH제공

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김용진 “나눔 문화 확산, 전사적 차원의 사회적 가치 높여 나가겠다”경기주택도시공사(GH)가 장마와 폭염 등 재난 발생 시 신속한 구호물품 지원을 위해 대한적십자사 경기도지사에 5000만 원을 후원하고, 임직원 30여 명이 구호물품 포장 봉사를 했다.GH는 지난해에도 적십자사에 구호물품 제작비 5000만 원을 지원했다.후원금은 대한적십자사를 통해 응급구호물품·비상식량 등으로 구성된 재난 대비 맞춤형 구호물품 약 1600세트를 제작하는 데 쓰인다.제작된 구호물품은 앞으로 재난 상황이 발생하면 이재민들에게 즉시 제공된다.이번 구호물품 지원은 GH 사회공헌체계 핵심 영역 중 하나인 ‘긴급지원’의 하나로 진행됐다. GH는 사회공헌활동을 긴급지원·주거환경·사회복지 등 4개 영역으로 나누어 추진하고 있다.김용진 GH 사장은 “최근 장마와 폭염 등 기후변화로 증가하는 각종 재난에 대비해 선제적인 긴급구호 활동의 필요성이 더욱 커지고 있다”면서 “앞으로도 임직원이 직접 참여하는 나눔 문화를 확산해 전사적 차원의 사회적 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자