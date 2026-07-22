김성기 경기도의원, 경기도가 책임지는 24시간 공공어린이병원 필요

세줄 요약 소아의료 공백 지적과 24시간 공공병원 촉구

헌법상 건강권 근거로 환자 중심 체계 강조

달빛어린이병원 확대와 지역 배려 필요 제기

이미지 확대 ▲김성기 의원이 보건건강국 업무보고에서 경기도 24시간 공공어린이병원 건립 및 필수 의료 국비 확보 방안을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 김성기 의원(더불어민주당, 비례)이 도내 소아의료 인프라 공백을 지적하며 경기도 차원의 24시간 공공어린이병원 설립 추진을 강력히 촉구했다.김성기 의원은 21일 열린 보건건강국 업무보고에서 1호 공약인 ‘경기도 공공어린이병원’ 건립 필요성을 피력하는 한편, 헌법에 명시된 건강권을 바탕으로 한 ‘환자 중심 보건의료 체계’ 구축을 향후 의정활동의 핵심 방향으로 제시했다.김 의원은 모두발언을 통해 “헌법 제36조 제3항은 ‘모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다’고 규정하고 있다”며 “의료는 아픈 사람을 치료하는 것을 넘어 아프기 전에 지키는 것이 본질인 만큼, 경기도는 건강한 경기도를 위한 공적 책임을 다할 의무가 있다”고 강조했다. 이어 25년간 환자단체에서 활동해 온 경험을 상기시키며 “올해 제정된 환자기본법을 토대로 경기도에서도 환자 중심 보건의료 체계를 뒷받침할 조례를 고민해야 한다”고 제안했다.특히 열악한 소아의료 환경 문제를 집중적으로 짚었다. 김 의원은 도내 달빛어린이병원이 44개소까지 늘어난 점을 언급하며 “그만큼 경기도의 소아의료 수요가 크다는 방증”이라며 “경기 남부를 중심으로 출산 가능 인구가 빠르게 늘고 있는 만큼 거기에 대한 준비를 해야 한다”고 지적했다.이어 “1,420만 인구의 경기도에 24시간 공공어린이병원이 없다는 것은 말이 안 된다”며 “경기도가 책임지고 준비해야 한다”고 요구했다. 이에 대해 보건건강국장은 “아프게 생각하는 정확한 지적”이라며 “어린이병원 건립 움직임이 있는 만큼 이에 맞추어 함께할 수 있도록 하겠다”고 답변했다.아울러 김 의원은 중증소아 응급 책임의료기관 운영 실태를 점검하고, “향후 추가 지정이나 공모가 있을 때는 의료 접근성이 취약한 동북부 지역을 반드시 배려해 달라”고 피력했다.보충질의에서는 보건의료 분야 국비 확보 대책을 집중 제기했다. 김 의원은 “도 전체 예산 중 보건건강국 예산은 8,200억 원으로 2% 수준에 불과하다”며 “정부가 지역·필수·공공의료에 특별회계 1조 2천억 원을 투입하겠다는 의지를 밝힌 만큼, 경기도가 능동적으로 나서서 국비를 확보해야 한다”고 촉구했다.그러면서 “필요하다면 도의원들도 발 벗고 나서겠다. 전국에서 가장 많은 경기도 국회의원들이 힘을 보태면 못 할 일이 없다”며 도의회와 집행부, 국회 간 전방위 협력을 건의했다. 이에 보건건강국장은 “경기도 출신 국회의원 보좌진 대상 국비 확보 설명회에서 이 내용을 중점적으로 설명하는 등 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 답했다.양승현 리포터