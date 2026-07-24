엄교섭 경기도의원 “특수교육, 선택 아닌 권리”... 특수학급 가뭄에 정면 돌파 선언

세줄 요약 특수학교 설립·특수학급 확충 촉구

학교 현장 설치 기피와 진학난 지적

행정·재정 지원과 인센티브 제안

이미지 확대 ▲ 지난 23일 경기도교육청 특수교육과 및 학교설립과 관계자들과 정담회를 갖은 경기도의회 엄교섭 부위원장(사진=경기도의회)

이어 엄 부위원장은 “특수교육은 시혜적 사업이나 선택이 아닌, 우리 아이들이 당연히 누려야 할 기본적 권리”라고 강조하며 경기도교육청의 책임감 있는 자세를 거듭 당부했다.

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경기도의회 엄교섭 부위원장은 지난 23일 경기도교육청 특수교육과 및 학교설립과 관계자들과 정담회를 갖고, 도내 특수학교 설립 및 특수학급 확충을 위한 적극적인 대책 마련을 촉구했다.이날 정담회에서는 일선 학교의 특수학급 설치 기피 현상과 이로 인해 진학에 어려움을 겪는 특수교육 대상 학생 및 학부모의 현실적 고충이 주요 의제로 다뤄졌다.엄 부위원장은 “전체적인 학령인구는 감소하는 반면, 특수교육이 필요한 학생 수는 오히려 증가하고 있는 역설적인 상황”이라며 “학교 현장의 기피를 이유로 방치할 것이 아니라 도교육청과 교육지원청이 나서서 정면 돌파해야 할 때”라고 강하게 지적했다.엄 부위원장이 일선 학교의 자발적인 특수학급 설치를 이끌어내기 위한 실질적 유인책 마련의 필요성을 강력히 피력했다. 또한 도교육청을 향해 특수학급을 신설·확충하는 학교에 대한 다각적 인센티브 제공을 제안했다. 아울러 행정·재정적 지원을 아우르는 종합 지원 체계를 구축함으로써 학교 현장의 부담을 최소화하고 교육 환경을 실질적으로 개선해야 한다고 당부했다.한편, 엄 부위원장은 이번 집행부 정담회에 이어 다음 달 특수교육 대상 학생 학부모들과의 간담회를 직접 개최해 현장의 생생한 목소리를 수렴하고, 이를 교육청 대책에 반영하는 등 실효성 있는 해결책 마련을 위한 행보를 지속할 계획이다.류정임 리포터