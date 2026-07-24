중랑구, 망우역사문화공원 소파 방정환 95주기 추모식

방정환 선생의 정신 기려
어린이 참여 공연과 헌화
서울 중랑구는 지난 23일 망우역사문화공원 중랑망우공간에서 ‘소파 방정환 선생 95주기 추모식’을 개최했다고 24일 밝혔다.
사단법인 색동회가 주관한 이날 추모식에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 홍대순 색동회 이사장과 회원, 방승복 온양 방씨 종친회 회장 등 70여 명이 참석했다.
행사는 색동회 영상 상영을 시작으로 방정환 선생 95주기 특별 보고, 어린이날 선언문 낭독, 입체동화구연, 추모공연, 추모사, 헌화 등의 순으로 진행됐다. 특히 어린이들이 직접 참여한 추모공연과 헌화, 동요 및 어린이날 노래 제창 등을 통해 어린이를 사랑했던 선생의 뜻을 함께 기렸다.
류경기 구청장은 “어린이를 하나의 인격체로 바라보고 어린이 문화를 이끌었던 방정환 선생님의 뜻은 오늘날에도 이어지고 있다”며 “망우역사문화공원이 그 삶과 뜻을 기억하고 전하는 역사문화 공간이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
유규상 기자
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