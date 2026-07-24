정경섭 하남시의원 “장기 방치 자전거 정리하고 통합 운영으로 전환해야”

정 의원, 5분 자유발언 통해 미사역 자전거 보관소 개선 촉구

“장기 방치 자전거 전수조사·상시 관리체계 구축해야”

“두 보관소 이용률 분석해 통합 운영 검토... 남는 공간은 시민 편익시설로”

“관리 용역 운영 재검검해 예산 절감→복지·소상공인 지원 우선 배정”

이미지 확대 하남시의회 정경섭 의원이 24일 진행된 제350회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 하남시의회 제공

이에 정 의원은 네 가지 개선 방안을 제시했다. ▲전수조사와 공고를 거친 상시 관리체계 구축 ▲통합 운영 방안 검토 ▲통합 후 시민 편익 시설로 재조성 ▲정기적인 평가․보고 체계 마련 등이다.

세줄 요약 미사역 자전거 보관소 장기 방치 지적

출퇴근·통학 시민 이용 불편 문제 제기

통합 운영과 상시 관리체계 마련 제안

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하남시의회 정경섭 의원(국민의힘·라 선거구)은 지난 24일 열린 하남시의회 제350회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 미사역 보관소 관리 문제를 지적하고 개선 방안을 제안했다.정 의원은 미사역 지하철 역사 내 자전거 보관소 2곳의 부실한 관리 실태를 지적했다. 장기 방치된 자전거가 공간을 점유해 실제 출퇴근이나 통학에 자전거를 이용하는 시민들이 정작 보관할 곳을 찾지 못하는 상황이 지속되고 있다는 설명이다. 정 의원은 주민 복지 시설이어야 할 자전거 보관소가 개인 장기 창고처럼 방치되어 있다고 비판했다.특히 정 의원은 예산 집행의 효율성 문제를 강조했다. 올해 시설관리 용역비로 3억 원이 넘는 예산이 투입되고 있음에도, 현장에서 시민들이 체감하는 관리 개선 효과는 미비하다는 점을 짚으며 대책 마련을 촉구했다.정 의원은 이 과정에서 절감되는 예산을 장애인․어르신 복지, 소상공인 지원, 지역상권 활성화 등 시민이 더 필요로 하는 분야에 우선 배정해야 한다고 덧붙였다.정 의원은 “공공시설은 설치보다 관리가 중요하다”며 “관리되지 않는 시설은 편의시설이 아니라 불편시설”이라며 집행부의 책임 있는 개선을 촉구했다.끝으로 정 의원은 “앞으로도 비판을 위한 비판이 아닌 대안을 제시하는 의정활동을 펼치겠다”고 포부를 밝혔다.류정임 리포터