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정경섭 하남시의원 “장기 방치 자전거 정리하고 통합 운영으로 전환해야”

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수정 2026-07-24 15:11
입력 2026-07-24 15:11

정 의원, 5분 자유발언 통해 미사역 자전거 보관소 개선 촉구
“장기 방치 자전거 전수조사·상시 관리체계 구축해야”
“두 보관소 이용률 분석해 통합 운영 검토... 남는 공간은 시민 편익시설로”
“관리 용역 운영 재검검해 예산 절감→복지·소상공인 지원 우선 배정”

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하남시의회 정경섭 의원이 24일 진행된 제350회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 하남시의회 제공
하남시의회 정경섭 의원이 24일 진행된 제350회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 하남시의회 제공


하남시의회 정경섭 의원(국민의힘·라 선거구)은 지난 24일 열린 하남시의회 제350회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 미사역 보관소 관리 문제를 지적하고 개선 방안을 제안했다.

정 의원은 미사역 지하철 역사 내 자전거 보관소 2곳의 부실한 관리 실태를 지적했다. 장기 방치된 자전거가 공간을 점유해 실제 출퇴근이나 통학에 자전거를 이용하는 시민들이 정작 보관할 곳을 찾지 못하는 상황이 지속되고 있다는 설명이다. 정 의원은 주민 복지 시설이어야 할 자전거 보관소가 개인 장기 창고처럼 방치되어 있다고 비판했다.

특히 정 의원은 예산 집행의 효율성 문제를 강조했다. 올해 시설관리 용역비로 3억 원이 넘는 예산이 투입되고 있음에도, 현장에서 시민들이 체감하는 관리 개선 효과는 미비하다는 점을 짚으며 대책 마련을 촉구했다.

이에 정 의원은 네 가지 개선 방안을 제시했다. ▲전수조사와 공고를 거친 상시 관리체계 구축 ▲통합 운영 방안 검토 ▲통합 후 시민 편익 시설로 재조성 ▲정기적인 평가․보고 체계 마련 등이다.

정 의원은 이 과정에서 절감되는 예산을 장애인․어르신 복지, 소상공인 지원, 지역상권 활성화 등 시민이 더 필요로 하는 분야에 우선 배정해야 한다고 덧붙였다.

정 의원은 “공공시설은 설치보다 관리가 중요하다”며 “관리되지 않는 시설은 편의시설이 아니라 불편시설”이라며 집행부의 책임 있는 개선을 촉구했다.


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끝으로 정 의원은 “앞으로도 비판을 위한 비판이 아닌 대안을 제시하는 의정활동을 펼치겠다”고 포부를 밝혔다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 미사역 자전거 보관소 장기 방치 지적
  • 출퇴근·통학 시민 이용 불편 문제 제기
  • 통합 운영과 상시 관리체계 마련 제안
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