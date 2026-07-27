‘아이 낳고 키우기 좋은 안산’, 첫째아 출생축하금 200만 원 지원

세줄 요약 첫째아 출생축하금 200만 원 인상 발표

둘째아 이상 지원금 유지, 분할 지급 전환

2027년 1월 1일 이후 출생아부터 적용

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경기 안산시는 ‘안산시 출산장려 지원 등에 관한 조례’ 개정에 따라 첫째 아이 출생축하금을 200만 원으로 올리는 등 2027년 1월 1일 이후 출생아부터 출생축하금 제도를 개편해 시행한다고 27일 밝혔다.출생일 기준으로 지급되는 첫째 아 출생축하금은 기존 100만 원에서 200만 원으로 올리며, 지급 방식은 기존과 같이 일시금으로 지급된다.둘째 아 이상 출산 가정에 대한 총지원금은 기존과 동일하게 유지된다. 다만 지급 방식은 기존 일시금 지급에서 단계별 분할 지급 방식으로 변경된다.이에 따라 둘째 아는 총 300만 원 중 1차로 150만 원을 지급받는다. 1차 지급일로부터 1년이 지난 시점까지 안산시 거주 요건을 충족하면 별도 신청 없이 2차로 150만 원이 자동 지급된다.셋째 아 이상은 총 500만 원 중 1차로 150만 원을 지급받는다. 이후 동일한 거주 요건을 충족하면 별도 신청 없이 2차로 350만 원을 지급받게 된다.시는 둘째 아 이상 가구의 경우 국비 지원인 첫만남이용권(300만 원)과 안산시 영유아 양육비(연 36만 원) 등이 함께 지원되는 점을 고려했다. 출산 직후에 집중되던 지원을 아이의 성장 과정까지 이어지도록 지급 방식을 개선해 지속적인 양육을 돕겠다는 취지다.이민근 시장은 “이번 제도 개편으로 출산 직후 지원을 넘어 아이가 성장하는 과정까지 이어지는 양육 지원 체계를 마련했다”며 “앞으로도 부모의 양육 부담은 덜고 아이 키우는 기쁨은 더할 수 있는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 안산’을 만들기 위해 실질적인 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.안승순 기자