‘가려운 곳 긁어준다“… 똑소리 나는 마포 경기 대책

소상공인 특별신용보증 지원 확대

서울신보와 손잡고 상권 분석도

이미지 확대 유동균(가운데) 서울 마포구청장과 최항도(오른쪽) 서울신용보증재단 이사장이 특별신용보증 출연 및 상권 데이터 공유 업무협약식에서 골목 상권 경기를 살리기 위한 방안에 대해 이야기 하고 있다.

마포구 제공

세줄 요약 특별신용보증 415억원 규모 확대

빅데이터 기반 상권 지원 협약 체결

소상공인 금융 접근성·선택 폭 확대

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“소상공인이 안정적으로 사업을 이어가기 위해 적기에 필요한 금융 지원을 하고, 정책도 데이터에 기반해 정교하게 추진하겠습니다.”(유동균 서울 마포구청장)마포구는 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 소기업·소상공인을 위해 특별신용보증 확대와 빅데이터 기반 맞춤형 상권 지원 체계를 구축한다고 27일 밝혔다. 이를 위해 구는 지난 24일 서울신용보증재단·새마을금고·하나은행·카카오뱅크와 ‘지역경제 밀착지원을 위한 특별출연 업무협약’을 체결했다. 서울신용보증재단과는 ‘빅데이터 기반 지역 상권 지원 협력 업무협약’도 추가로 맺었다.구청 중회의실에서 열린 협약식에는 유 구청장을 비롯해 최항도 서울신용보증재단 이사장, 배준성 새마을금고중앙회 서울지역본부장, 이창환 마포구새마을금고 이사장협의회장, 유충선 하나은행 서부영업본부 본부장, 김성수 카카오뱅크 여신본부장 등이 참석했다.구는 올해 상반기 우리은행․하나은행과 함께 312억 5000만원 규모의 특별신용보증을 지원했다. 이번 협약식으로 102억 5000만원을 추가로 확보해 총 415억원 규모의 저금리 금융 지원을 추진할 수 있게 됐다.지역 밀착형 금융기관인 새마을금고와 모바일 금융에 강점을 지닌 카카오뱅크가 신규 협약기관으로 참여해 출연에 동참하고, 하나은행도 추가 출연에 나서면서 소상공인의 금융 접근성과 선택 폭도 한층 넓어졌다.특별신용보증은 담보력이 부족한 소기업·소상공인이 서울신용보증재단의 보증서를 통해 금융기관에서 대출받을 수 있도록 지원하는 제도다. 금리는 연 2.61~3.11% 수준이고, 업체당 융자 한도는 최대 1억원이다.구는 서울신용보증재단과 업무협약을 통해 빅데이터 기반 상권 분석과 정책 개발도 추진한다. 협약식에서는 향후 지원 방향을 공유하기 위해 안영수 서울신용보증재단 소상공인정책연구센터장이 상권 분석 결과를 설명하고, 협력 방안을 제시했다.협약을 통해 서울신용보증재단은 유동 인구, 업종별 현황, 점포 수, 임대료 등 상권 관련 데이터를 제공하고, 분석 결과를 바탕으로 정책 제안도 지원할 예정이다. 유 구청장은 “이번 협약이 마포의 지역경제를 함께 책임지고 키워나가기 위한 실질적인 첫걸음이 되길 기대한다”고 말했다.김동현 기자