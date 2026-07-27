김호진 서울시의회 교육위원회 위원장, 서대문도서관 현장방문 실시

“교육·휴식이 공존하는 복합문화공간으로 조성해 서대문구 랜드마크로 재탄생 필요”

노후시설 개선과 미래형 복합문화공간 조성방안 논의

이미지 확대 김호진 교육위원장(가운데) 등이 업무보고에 앞서 인사말씀을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 서대문도서관 관계자가 김호진 교육위원장 등에게 주요 업무를 보고하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 김호진 교육위원장(왼쪽에서 두 번째)이 서대문도서관 열람실을 방문해 시설 전반을 점검하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 김호진 교육위원장(왼쪽에서 첫 번째)이 서대문도서관 직원이 근무하는 행정공간 등을 시찰하며 시설 전반을 점검하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 서대문도서관 노후 실태 현장 점검

열람실·자료실·편의시설 운영 확인

복합문화공간 전환과 예산 지원 강조

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서울시의회 교육위원회의 김호진 위원장(더불어민주당, 서대문2)은 지난 24일 서울시교육청 서대문도서관을 찾아 주요 현안을 점검했다고 밝혔다. 노귀례 관장으로부터 업무보고를 받은 김 위원장은 도서관 운영 실태와 시설 개선 방안을 심도 있게 논의한 후 현장 점검을 이어갔다.현장 방문에는 이용구 서울시의회 행정자치위원회 부위원장과 송은경 서대문구의회 의원을 비롯해 서울시교육청 평생교육과 및 도서관 관계자들이 함께 뜻을 모았다. 이들은 주요 사업과 역점 과제에 대한 보고를 청취한 후, 열람실 등 원내 주요 시설을 구석구석 둘러보며 실질적인 개선이 필요한 사안들을 꼼꼼히 점검했다.이번 현장 방문은 개관한 지 40년이 지난 서대문도서관의 노후 실태를 직접 점검하고, 급변하는 교육 및 문화 환경 속에서 지역 주민의 다양한 요구를 충족할 공간 조성 방안을 찾고자 추진되었다.1986년에 문을 연 서대문도서관은 그동안 주민들의 평생학습과 독서문화 진흥을 돕고, 지역 사회와 학교를 잇는 교육·문화의 중심지 역할을 해왔다. 그러나 시설 전반에 노후화가 누적되면서 이용자의 안전과 편의는 물론, 공간 활용도를 높이기 위한 개선의 목소리가 꾸준히 제기되어 왔다.김호진 위원장은 열람실, 자료실, 편의시설 등 주요 공간을 둘러보며 시설 전반의 유지관리 실태와 이용환경을 점검하고, 도서관 관계자들과의 간담회를 통해 운영 과정에서의 애로사항과 시설 개선 방향에 대한 다양한 의견을 청취하였다.간담회에서는 서대문도서관이 단순한 자료 열람 기능을 넘어 지역의 역사·문화 자원과 연계한 복합문화공간으로 기능을 확대하고, 이용자 중심의 공간 재구성과 독서문화 확대를 통해 지역사회와 함께 성장하는 열린 문화 플랫폼으로 조성할 필요가 있다는 데 공감대를 형성하였다.김 위원장은 현장 방문을 마무리하며 “서대문도서관은 오랜 시간 지역 주민과 함께 성장해 온 소중한 교육·문화자산이지만, 개관 이후 40년이 지난 현재의 시설과 공간만으로는 급변하는 교육환경과 시민들의 다양한 문화 수요를 충분히 담아내기에 한계가 있다”고 밝혔다.이어 “이제는 단순한 노후시설 개·보수에 머무를 것이 아니라 역사와 문화, 독서와 휴식, 디지털 교육이 유기적으로 어우러진 미래형 복합문화공간으로 새롭게 도약해야 하며, 이를 위해 서울시교육청과 긴밀히 협력하여 필요한 예산과 제도적 지원이 차질 없이 이루어질 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.한편, 김 위원장은 이번 현장 방문 결과를 바탕으로 서대문도서관의 시설 개선과 기능 확충 방안을 면밀히 검토할 방침이다. 아울러 서울시교육청 등 유관기관과 긴밀히 협력해 중장기 개선 계획과 예산 지원 방안을 수립함으로써, 이번 방문이 실질적인 변화와 성과로 이어질 수 있도록 적극적으로 추진해 나갈 계획이다.류정임 리포터