“비용 부담 낮췄다”…‘서울형 안심 산후조리원’ 5곳으로

오는 29일부터 3일간, 내년 1월까지 예정자 신청

이미지 확대 서울형 ‘안심 산후조리원’ 서울형 ‘안심 산후조리원’

세줄 요약 서울형 안심 산후조리원 5곳으로 확대

본인 부담 낮추고 모자동실 등 표준화

이달 29~31일 신청 접수, 서울 거주 산모 대상

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“전에 이용했던 곳이 ‘서울형 안심 산후조리원’로 지정되면서, 비용 부담도 줄고 신생아실도 체계적으로 바뀌었습니다. 셋째 출산을 할 때도 고민 없이 다시 선택했습니다.”(산모 이모씨)서울시가 지난달 시작한 민관협력형 ‘서울형 안심 산후조리원’이 총 5곳으로 확대된다고 27일 밝혔다. 지난달 8일 시범운영을 시작한 4곳에 이어 지난 20일 금천구의 VIP산후조리원 1곳을 추가로 선정한 것이다. 이곳은 다음달 3일 운영을 시작할 예정이다.서울형 안심 산후조리원은 시와 민간 산후조리원이 협력해 본인 부담액을 낮추고 모자동실 운영 등 표준화된 서비스를 제공한다. 기존 양천구 팰리스 산후조리원, 강서구 르베르쏘 산후조리원, 도봉구 마미캠프 산후조리원, 강동구 퍼스트스마일 산후조리원은 내년 1월까지 신청이 마감됐다. 시범 운영 첫 달 131명이 이용했고, 올해까지 538명이 이용할 예정이다.새로 지정된 산후조리원의 이용 신청은 이달 29∼31일 서울시 공공서비스 예약 웹사이트에서 접수한다. 신청 대상은 내년 1월까지 출산 예정인 신청일 기준 서울에 1년 이상 거주 중인 산모다. 내년 2월 신청자는 다음달 신청하면 된다. 기초생활수급자나 차상위계층을 우선 지원하며 대상마다 지원금이 차등 지원된다.조영창 시 시민건강국장은 “‘서울형 안심 산후조리원’은 민간의 우수한 서비스와 공공성을 결합한 전국 최초의 민관협력형 산후조리 지원 모델”이라며 “출산가정이 안심하고 이용할 수 있는 서울형 산후조리 지원체계를 지속해서 발전시키겠다”고 말했다.김주연 기자