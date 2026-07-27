김성제 시장 “변화하는 입시제도, 신뢰할 수 있는 맞춤형 진학지원 확대할 것”

세줄 요약 2027학년도 대입 수시 지원전략 설명회 개최

고1~고3 학생·학부모 대상 전형 변화 안내

8월 고3·N수생 1:1 집중 상담 운영 예정

이미지 확대 의왕시가 마련한 25일 마련한 2027학년도 대입 수시 지원전략 설명회. 의왕시 제공

경기 의왕시가 변화하는 대학입시 환경에 선제적으로 대응하기 위한 맞춤형 진학 지원에 나섰다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

의왕시 진로진학상담센터가 25일 평생학습관 공연장에서 관내 고등학생과 학부모 130여 명이 참석한 가운데 ‘2027학년도 대입 수시 지원전략 설명회’를 열었다.이날 설명회는 2027학년도 대입 수시전형의 주요 변화와 전형별 특징을 분석하고, 학생들에게 실질적인 지원전략을 제공하기 위해 마련됐으며, 고1부터 고3까지 학년별로 달라지는 준비 방향과 학생부 관리 방법, 수시 지원전략 등을 폭넓게 다뤘다.강의를 맡은 정제원 이비에스아이(EBSi) 입시·진로 분야 대표 강사는 2027학년도 대입 환경 변화와 학생부교과전형, 학생부종합전형, 논술전형의 특징을 심층 분석하고, 수시 6회 지원전략과 대학별 지원 시 유의 사항 등을 설명했다.김성제 시장은 “입시제도가 빠르게 변화하는 만큼 정확한 정보와 전문적인 진학지도는 학생들의 진로 설계에 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 맞춤형 진학지원 프로그램을 확대해 공교육을 보완하는 든든한 진학 지원 체계를 만들어 가겠다”고 밝혔다.의왕시 진로진학상담센터는 오는 8월 24일부터 29일까지 고3 학생과 엔(N)수생 및 학부모를 대상으로 ‘1:1 대입 수시 집중 상담’을 운영할 계획이다.안승순 기자