빈 논의 반란… 사료·예산 절감 한 번에

경북도·의성축협 상생 MOU

예산 6억 절감 등 ‘일석다조’

세줄 요약 의성 벼 원종단지에 트리티케일 시범포 조성

사료 공급과 토양 환원으로 경축순환농업 추진

지력 증진 예산 6억원 절감 효과 기대

2026-07-28 19면

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경북도와 의성축협이 유휴 농경지에 보리 등 녹비작물을 심어 농지 이용 효율 극대화와 예산 절감 등을 도모하는 사업에 손잡고 나서 각종 성과가 기대된다. 경북도와 의성축협은 27일 ‘벼 재배단지 녹비작물 시범포 조성·운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.이번 협약은 도 농업자원관리원이 대구 칠곡에서 2028년 옮겨오기에 앞서 의성 단북면 효제리 일대 19㏊에 지난 4월 조성된 벼 원종(原種) 재배단지를 효율적으로 관리하기 위해 마련됐다.이 벼 재배단지는 민가와 도로, 육묘장과 인접해 영농 공백이 장기화될 경우 잡초와 병충해 등으로 인한 민원 발생 우려가 높은 곳으로 그동안 관리 대책 마련이 시급하다는 지적을 받아 왔다.협약에 따라 양 기관은 오는 9~10월쯤 이 일대에 사료작물 ‘트리티케일’ 시범포를 조성하기로 했다.트리티케일은 가축이 좋아하는 밀과 유사한 품질인 데다 추위에 잘 견디는 호밀의 특성도 가지고 있다. 또 혹한기와 생육 환경이 불량한 척박한 지역에서도 잘 자라는 것으로 알려졌다. 이런 장점으로 미래 사료작물로 불린다.내년 4~5월쯤 150여t의 트리티케일 건초를 생산해 의성 지역 축산농가에 제공하고 줄기 밑동과 뿌리는 토양에 환원해 고품질의 벼 원종 생산을 위한 기반을 확보하기로 했다.특히 의성축협은 성공적인 녹비작물 재배를 위해 지역 축산농가에서 생산된 양질의 축분을 저렴하게 공급하는 한편 최대한의 생산 기술을 제공할 계획이다. 이를 통해 경축순환농업 실현에 앞장선다는 복안이다. 경축순환농업은 축산농가의 가축분뇨로 만든 양질의 퇴비와 액비를 경종(작물 재배) 농가에 공급해 농작물 비료로 활용하는 농법이다.김홍길 의성축협 조합장은 “이번 협약이 지역 축산농가의 사료난 해소와 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다. 박찬국 도 농축산유통국장은 “벼 원종 재배단지 지력 증진 예산 6억원 정도를 절감하는 등 일석다조의 효과가 기대된다”면서 “전국적인 성공 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.의성 김상화 기자