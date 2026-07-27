전북도의원은 ‘냉방 천국’, 공무원은 ‘찜통 지옥’

기록적 폭염에 대기공간 한증막

세줄 요약 공무원 대기실 냉방 부재로 폭염 속 장시간 대기

의원실은 개별 냉방 가동, 현장 온도차 극심

전북도·도의회, 관리 책임 떠넘기며 대책 부재

2026-07-28 19면

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기록적인 폭염이 지속되고 있으나 전북도의회가 도청 공무원들의 대기 장소에는 냉방 대책을 해주지 않아 빈축을 사고 있다.27일 서울신문 취재를 종합하면 전북도의회 회기 중에는 도청·교육청 공무원을 비롯한 관계 기관 직원들이 상임위원회와 도의원실 앞에서 줄을 지어 대기한다. 업무보고와 예산심의, 행정사무 감사 등을 받기 위해서다. 직속기관과 사업소 직원들은 대기 시간이 더욱 길어 2층과 3층 로비 등에서 몇 시간씩 기다리기도 한다.그러나 대기 장소와 로비는 냉방시설이 없어 공무원들은 비지땀을 흘리며 견뎌야 한다. 올해 같이 푹푹 찌는 폭염이 지속될 경우 한증막이나 다름없지만 흔한 선풍기 한 대 설치되지 않았다.반면, 도의원들은 사무실마다 개별 냉방장치가 가동돼 밖에서 대기하는 공무원들의 불편을 전혀 알지 못하는 실정이다. 공무원도 도민이지만 도의회의 권익 보호 대상에서는 뒷전이다.하지만 청사를 관리하는 전북도청과 전북도의회는 서로 떠넘기기를 하며 대책 마련에 모르쇠로 일관한다. 도의회는 “의원실 냉방은 도의회가 관리하지만 대기실과 로비 냉난방은 전북도에 관리권이 있다”고 말했다. 반면 전북도는 “도청사와 의회청사 냉난방 배관이 의원실 개별 냉방 장치를 설치하는 과정에서 절단돼 손을 쓸 수 없다”고 반박했다. 복도와 대기실 등에 별도 냉방장치를 하려면 적지 않은 예산이 들어가야 하기 때문에 계획 자체가 없다고 덧붙이기도 했다.전북도 A 과장은 “도의원실은 냉방천국이지만 공무원들이 대기하는 2~3층 로비는 찜통지옥”이라며 조속한 대책을 호소했다.전주 임송학 기자