김태희 경기도의원, 의왕·군포·안산 공공주택지구 보상 추진상황 점검

세줄 요약 보상 추진상황 점검 및 주민 권익 보호 강조

지장물·토지·분묘 조사 진행률과 일정 확인

공정·투명한 절차 위해 GH와 협의 지속

이미지 확대 ▲김태희 의원이 24일 의원실에서 경기주택도시공사(GH) 관계자들과 정담회를 열고 의왕·군포·안산 공공주택지구 보상 추진 현황 및 향후 일정에 대해 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산 2)이 의왕·군포·안산 공공주택지구 보상 절차의 차질 없는 진행과 주민 권익 보호를 위해 관계 기관과의 다각적인 협의에 나섰다.김태희 의원은 지난 24일 경기주택도시공사(GH) 관계자들과 정담회를 개최하고, 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 보상 추진 현황 점검 및 향후 일정, 주민 지원 방안을 폭넓게 논의했다.이날 회의에서는 지장물 조사와 토지 보상 현황, 향후 보상 일정, 주민 의견 수렴 방안 등 사업 전반에 대한 종합적인 점검이 진행됐다. 현재 지장물 조사는 전체 1만 300건 중 4,202건이 완료돼 40.8%의 진행률을 보이고 있으며, 안산 지역은 총 3,399건 중 1,404건을 마쳐 41.3%의 완료율을 기록하고 있다. 토지 및 분묘 조사 역시 계획에 따라 순차적으로 이뤄지고 있다.보상 절차는 오는 2026년 12월 보상계획 공고를 목표로 진행 중이며, 이후 감정평가와 관계 기관 협의를 거쳐 2027년 하반기부터 본격적인 보상 협의에 착수할 예정이다.김태희 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구 사업은 수도권 주택 공급과 지역 균형 발전을 위한 핵심 사업인 만큼, 보상 절차의 공정성과 투명성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “사업 추진 과정에서 주민들이 불이익을 받거나 불편을 겪지 않도록 충분한 소통과 세심한 행정이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.이어 “지장물 조사와 토지 보상 절차가 차질 없이 추진될 수 있도록 진행 상황을 지속적으로 관리하고, 주민들의 의견을 적극 반영해 공정하고 투명한 보상 절차가 이뤄질 수 있도록 GH가 더욱 노력해 달라”고 당부했다.한편, 김태희 의원은 공공주택지구 보상 추진 상황을 지속적으로 챙기기 위해 향후 주민대책위원회와의 제8차 정담회를 개최하는 등 관계 기관과의 협의를 이어 나갈 계획이다.양승현 리포터