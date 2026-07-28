오남석 경기도의원, 수출위기 지원은 절실한 기업에 집중하고 GBC는 성과로 평가해야

세줄 요약 수출위기 지원, 절실한 기업·품목 집중 강조

관세·물류비 부담 속 선택과 집중 필요 지적

GBC는 상담보다 실제 수출 성과로 평가 요구

이미지 확대 ▲오남석 의원이 경기도 국제통상과 관계자들로부터 무역위기 대응 패키지 및 경기비즈니스센터(GBC) 운영 현황을 보고받고 성과 중심의 수출 지원 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 오남석 부위원장(국민의힘, 비례)은 27일 경기도의회 의원실에서 국제통상과로부터 무역 위기 대응 패키지와 경기비즈니스센터(GBC) 운영 현황을 보고받고, 수출기업 지원의 실효성과 해외 거점 운영 개선 방안을 점검했다.오남석 부위원장은 “관세와 물류비 부담이 커지는 상황에서 한정된 예산은 실제 어려움을 겪는 기업과 품목에 집중돼야 한다”며 “무역 환경 변화에 맞춰 지원 대상을 유연하게 조정하되, 사업 본래의 목적에 맞는 선택과 집중이 필요하다”고 말했다.이에 국제통상과는 미국의 관세 정책 변화와 기업 현장의 수요를 반영해 화장품과 식품 분야까지 지원 대상을 확대했으며, 앞으로도 수출 동향과 피해 정도를 분석해 지원 대상을 탄력적으로 조정하겠다고 설명했다.이어 오 부위원장은 GBC 운영 방식에 대해 “해외 거점은 단순히 운영하는 데 의미가 있는 것이 아니라 실제 수출 성과를 창출하는 것이 중요하다”며 “센터별 장기 성과를 객관적으로 비교·분석하고, 성과가 낮은 거점은 원인을 분석해 개선 방안을 마련해야 한다”고 피력했다.아울러 “의회가 사업 성과를 제대로 평가할 수 있도록 상담 실적과 업무 협약뿐 아니라 실제 수출 성과를 중심으로 자료를 작성해 달라”고 요구했다.국제통상과는 향후 GBC의 실질적 수출 실적을 바탕으로 성과 관리를 대폭 강화하고, 실적이 부진한 센터에 대해서는 인력 조정 및 운영 방식 개선을 추진하기로 뜻을 모았다.오 부위원장은 “도내 기업의 해외 진출을 지원하는 사업인 만큼 성과를 객관적으로 관리하고, 기업이 체감할 수 있는 지원 체계를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 국제통상 정책이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검해 나가겠다”고 강조했다.양승현 리포터