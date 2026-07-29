목포대 “대학본부 내줄 테니 의대 달라”…순천대 수용 여부 불투명

27일 실무협의 이어 ‘통합 본부 순천대·의대 목포대’ 공식 제안

순천대 수용 미지수에 합의 난항…8월 교육부 공모 시한 다가와

민형배 전남광주특별시장 “시간 얼마 남지 않아 … 결단 촉구”

이미지 확대 송하철 국립목포대 총장이 29일 전남광주특별시의회 전남청사에서 기자회견을 열고 “통합대학본부 소재지는 순천대로, 의과대학 소재지는 목포대로 할 것을 제안한다”고 공식 밝혔다. (사진=연합뉴스)

세줄 요약 통합대학본부 순천대, 의대 목포대 배치 제안

목포대, 의대 인증 준비와 학사개편 강조

교육부 공모 시한 임박, 최종 합의 촉박

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통합 의과대학 설립 및 대학 통합을 두고 순천대와 접점을 찾지 못하고 있는 국립목포대학교가 ‘통합대학본부’를 순천대에 양보하는 대신 ‘의과대학’을 목포대에 두는 방안을 공식 제안했다. 하지만 양측이 그간 세부 조건에서 첨예하게 대립해 온 만큼 순천대가 이를 전격 수용할지는 불투명하다.송하철 목포대 총장은 29일 전남광주특별시의회 전남청사에서 기자회견을 열고 “통합대학본부 소재지는 순천대로, 의과대학 소재지는 목포대로 할 것을 제안한다”고 밝혔다.송 총장은 “통합특별시 인수위 제안과 양 대학 간 합의 정신을 살려 ‘1의과대학 2대학병원’ 추진을 재확인한다”면서 “목포대는 의대 부지 확보와 생명과학대학 신설 등 의과학 중심의 학사구조 개편을 통해 가장 빠르게 의대 인증 요건을 충족할 수 있는 준비를 해왔다”고 강조했다.이어 순천대를 향해 “정부와 통합특별시의 지원이 있더라도 쉽지 않은 여정인 만큼 전향적인 결단을 정중히 요청한다”고 덧붙였다.앞서 양 대학은 지난 27일 열린 실무 협의에서도 해당 안을 두고 논의를 벌였으나 끝내 이견을 좁히지 못했던 것으로 알려졌다. 이날 목포대의 공식 발표 역시 기존 실무 협의 내용을 재확인한 수준에 그쳐 순천대가 이를 수용할 가능성은 낮다는 관측이 나온다.문제는 시간이 얼마 남지 않았다는 점이다. 교육부가 오는 8월 의대 정원 공모 신청을 접수할 예정이어서, 늦어도 이달 말까지 양 대학이 최종 합의안을 도출하지 못하면 ‘통합국립의대’ 신설안은 무산될 위기에 처한다.상황이 긴박해지자 지자체도 양측의 결단을 촉구하고 나섰다. 민형배 전남광주특별시장은 이날 확대간부회의에서 “시민의 건강과 전남광주의 의료 체계 고도화를 위해 남은 시간이 많지 않다”며 “목포대와 순천대 두 대학이 대승적 결단을 내려주길 바란다”고 당부했다.한편 목포대와 순천대는 지난 2024년 11월 의대 신설을 전제로 대학 통합에 전격 합의했으나, 이후 의대 소재지와 주도권 배치를 둘러싸고 대립을 이어오고 있다.임형주 기자