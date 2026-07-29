광양항, 30일 ‘항만자동화 테스트베드’ 구축사업 착공식

‘피지컬 AI 항만 혁신, 광양항에서 시작’

이미지 확대 여수광양항만공사

세줄 요약 광양항 항만자동화 테스트베드 착공식 개최

2029년까지 7724억원 투입해 완전자동화 구축

피지컬 AI 실증 거점으로 차세대 스마트항만 조성

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여수광양항만공사가 오는 30일 광양항에서 ‘항만자동화 테스트베드’ 구축사업 착공식을 개최한다.여수광양항만공사가 주관하는 이번 착공식에는 황종우 해양수산부 장관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 박성현 광양시장을 비롯해 항만기술산업계와 항만·물류 관계자 등 150여명이 참석한다.이번 사업은 오는 2029년까지 총 7724억원을 투입해 국산 하역장비와 컨테이너 이송장비, 항만 운영시스템 등으로 이루어진 완전자동화 컨테이너 항만을 조성하는 사업이다. 이를 통해 국내 항만의 안정적인 자동화항만 도입 여건을 조성하고, 장비와 시스템 등 관련 국내 항만기술시장을 창출해 산업계의 경쟁력을 높인다는 방안이다. 광양항 3-2단계 컨테이너부두에 위치한 완전자동화 컨테이너 항만은 4선석 규모로 연간 136만TEU 하역능력을 창출하는 규모다.한편 해양수산부는 지난 23일 발표한 ‘피지컬 AI 항만 전략’을 통해 광양항 테스트베드를 피지컬 AI 기술의 선제적인 도입과 실증 거점으로 조성한다는 계획을 밝힌 바 있다. 이에 따라 광양항 테스트베드는 단순한 자동화항만을 넘어 AI 기술이 도입된 차세대 스마트항만으로 탈바꿈할 예정이다.최관호 여수광양항만공사 사장은 “광양항 항만자동화 테스트베드는 단순한 하역장비 자동화를 넘어 피지컬 AI 기술의 선제적 도입과 실증 집적화를 통해 광양항의 경쟁력을 한층 높일 것이다”고 설명했다. 그는 “나아가 세계를 선도하는 스마트 항만의 미래를 제시하고 대한민국 항만기술산업의 새로운 도약을 이끄는 중심축이 되도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 강조했다.광양 최종필 기자