임만균 서울시의회 의장, 제3차 도시철도망 구축계획 시민공청회 참석

29일 열린 공청회서 도시철도 특위 등 성공적 추진을 위한 지원 약속

“도시철도, 서울 균형발전 위해서도 중요… 시의회도 힘껏 도울 것”

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 29일 서울시청 서소문청사에서 열린 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획 시민공청회’에서 축사하고 있다. 서울시의회 제공

이번 공청회는 서울시의회 임만균 의장과 한신 교통위원장을 비롯해 관련 전문가와 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 29일 서울시청 서소문청사에서 열린 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획 시민공청회’에서 축사하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 임만균 의장은 29일 서울시청 서소문청사 후생동 4층에서 개최된 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획 시민공청회’에 참석해, 도시철도 사업의 성공적 완수를 위해 전폭적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다고 전했다.임 의장은 “난곡선․서부선을 비롯해 이번 ‘제3차 도시철도망 구축계획’에 담긴 노선들이 완성되면 대중교통 소외지역 주민에게 기회의 다리가 되어 줄 것”이라고 밝혔다.이어 “도시철도 사업은 서울의 균형발전을 위해서도 꼭 필요한 만큼 서울시의회도 ‘도시철도 특별위원회’ 구성 등 힘껏 돕겠다”고 말했다.류정임 리포터