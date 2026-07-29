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태안군, 미래 산업·관광 경쟁력 강화 ‘1055억’ 투입

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-29 17:20
입력 2026-07-29 17:20
세줄 요약
  • 관광·신성장 산업·인프라 3대 전략 발표
  • 2030년까지 1055억원 투입 계획
  • 해양레저·샌드뮤지엄·드론 등 추진
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충남 태안군청 전경. 서울신문DB
충남 태안군청 전경. 서울신문DB


충남 태안군이 미래 성장동력 발굴을 위해 관광과 신성장 산업 육성, 지역발전 인프라 확충 등 3대 전략사업을 가동한다.

군은 29일 브리핑을 열고 태안의 지속 가능한 발전을 위해 관광을 견인하는 균형발전사업과 신성장 산업 육성 기반 마련, 지역발전 인프라 확충 등 3대 핵심 추진 과제를 발표했다.

군에 따르면 지역 특화 관광 및 미래 산업 경쟁력 강화를 위해 올해부터 2030년까지 총 1055억원을 투입한다.

주요 사업은 △만리포니아 해양레저관광 거점도시 조성(300억원) △국내 최초 샌드뮤지엄 조성(192억원) △반려동물 서비스 기반 조성(350억원) △미(味) 음식관광산업 거점 조성(213억원) 등 4개 사업이다.

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이계명 태안군 전략사업담당관이 브리핑을 하고 있다. 군 제공
이계명 태안군 전략사업담당관이 브리핑을 하고 있다. 군 제공


해양레저, 드론, 스마트시티 등 신성장 산업 육성 기반 마련에도 속도를 낸다.

태안형 드론 혁신 클러스터 조성사업(158억원)은 태안군UV랜드 내에 조성 예정이며, 2030년 공사를 완료할 계획이다.

현대차·현대건설 등 11개 기관이 참여하는 강소형 스마트시티 조성사업(251억원)을 통해 DRT 버스, 투어스테이션 등 모빌리티 기반의 스마트 인프라도 본격 구축한다.

군은 백년대계를 위한 국방과학연구소의 무인기 전용 연구개발 활주로 등이 들어서는 국방 미래항공연구센터 조성을 지원하고, 태안 기업도시 내 국제학교 유치 지원단을 운영해 교육 및 정주 여건을 개선할 계획이다.

군 관계자는 “균형발전사업의 성공적 추진과 신성장 산업 육성은 태안의 미래를 바꿀 핵심 열쇠”라며 “사업별 빈틈없는 사전 절차 이행과 철저한 추진체계 강화를 통해 군민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”고 말했다.

태안 이종익 기자
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