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관악구, ‘서울대 인공서원 멘토링’ 참여 고교생 모집

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-07-30 16:50
입력 2026-07-30 16:50

8월 22일부터 9월 12일까지 고1·2 대상

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관아국, 서울대 인공서원 멘토링 모집
관아국, 서울대 인공서원 멘토링 모집 관악구, 서울대 인공서원 멘토링 모집 포스터
관악구 제공


서울 관악구는 ‘2026 서울대 인공서원(인문대·공대書院) 멘토링’에 참가할 관악구 고등학교 1∼2학년생을 모집한다고 30일 밝혔다.

이는 서울대학교 인문대와 공과대 학부생이 멘토로 참여하는 맞춤형 교육 프로그램이다. 국어나 수학 등 기초 교과목에 대한 학습을 지원하고 학교생활기록부 작성 등 비교과 활동에 대해서도 상담을 제공한다. 이를 통해 지역 내 교육 격차를 해소하고 진로·진학 역량을 강화하고자 마련됐다.

멘토링은 다음달 22일부터 4주간 매주 토요일 오전 10시부터 오후 2시까지 총 4회에 걸쳐 서울대에서 진행된다.

서울대 인문대와 공과대학 학부생 각 10여명이 멘토로 참여한다. 1·2주 차는 공대 멘토가 수학을, 3·4주 차는 인문대 멘토가 국어 기초 교과목을 지도한다. 학습 후에는 학교생활기록부 작성법, 면접·수시 지원 전략 등 대입 준비 ‘꿀팁’도 알려준다.

다음달 3∼7일 관악구 내 고등학교 1∼2학년생 60명을 선착순으로 모집한다. 신청은 포스터 속 QR코드를 이용하면 된다. 참가비는 무료다.

박준희 구청장은 “앞으로도 서울대와 협력해 청소년들의 성장과 미래를 지원하는 다양한 교육 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 서울대 인문대·공대 학부생 멘토링 모집
  • 관악구 고교 1~2학년생 60명 선착순 선발
  • 국어·수학 지도와 대입 상담 제공
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