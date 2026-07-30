박영선 경기도의원, 연인산도립공원 현장 점검... 수해복구·주민 편의시설 확충 나서

세줄 요약 연인산도립공원 수해 복구 현장 점검

안전 관리 상태 확인과 관계자 격려

화장실·주차장 부족 민원 개선 논의

이미지 확대 ▲박영선 의원이 연인산도립공원 내 용추구곡 수해복구 현장을 찾아 관계자로부터 복구 진행 상황에 대한 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲박영선 의원이 연인산도립공원관리사무소에서 관계자들로부터 주요 현안업무 보고를 받고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 소속 박영선 의원(국민의힘, 가평)이 29일 연인산도립공원 현장을 찾아 주요 현안을 점검하고, 수해 복구 현황 파악 및 주민 편의시설 확충을 위한 정담회를 진행했다.이번 현장 방문은 여름철 기습적인 집중호우로 발생한 피해의 복구 진행 상황을 직접 점검하는 한편, 도립공원 탐방객과 인근 지역 주민들에게 안전하고 편리한 환경을 제공하는 방안을 모색하고자 추진됐다.박 의원은 연인산도립공원관리사무소 및 정원산업과 관계자들로부터 주요 사업 현안을 보고받은 후, 피해 복구가 진행 중인 도립공원 내 현장을 직접 점검하며 안전 관리 상태를 살폈다. 이 자리에서 복구 작업에 종사 중인 관계자들의 노고를 격려하고 신속하고 완벽한 마무리를 당부했다.이어진 정담회에서는 주민 민원 사항을 공유하고 실질적인 해결책을 논의했다. 박 의원은 주요 탐방로 진입로인 조종면 마일리와 북면 백둔리 일대의 인프라 부족 문제를 제기하며, 상습적인 화장실 및 주차 공간 부족 현상을 해결해 주민과 탐방객의 이용 편의를 높여야 한다고 지적했다.아울러 공중화장실 신설 및 주차 환경 개선책에 대한 논의가 이뤄졌으며, 향후 가평군과 연인산도립공원 등 관계 기관 간 협의체를 통해 구체적인 사업 계획을 수립해 나갈 방침이다.박영선 의원은 “연인산도립공원은 가평군민은 물론 많은 탐방객이 찾는 소중한 자연자산인 만큼 수해 복구를 신속하고 안전하게 마무리하는 것이 무엇보다 중요하다”며, “주민들이 꾸준히 제기해 온 화장실과 주차장 등 생활 밀착형 민원도 관계 기관과 긴밀히 협의해 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 끝까지 살피겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 현장을 직접 찾아 주민들의 목소리를 정책에 반영하고, 작은 불편 하나까지 해결하는 현장 중심의 의정 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터