강서 마곡 통합신청사 ‘공공도서관’, 주민이 이름 짓는다

구민·직장인 등 대상…다음달 20일까지 이름 공모

이미지 확대 강서구, ‘열린도서관’ 이름 공모 강서구, 통합신청사 내 ‘열린도서관’ 이름 공모

강서구 제공

세줄 요약 마곡 통합신청사 도서관 이름 주민 공모

8월 1~20일 접수, 8자 이내 이름 제출

9월 선호도 조사 뒤 9월 15일 결과 발표

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서울 강서구가 오는 10월 마곡에 문을 여는 통합신청사에 들어설 공공도서관의 이름을 공모로 정한다고 30일 밝혔다.구는 도서관이 주민에게 열린 공간인 만큼, 주민이 직접 지은 이름으로 개관하기 위해 이번 공모를 기획했다. 참여를 원하면, 도서관의 특색을 담은 8자 이내 참신한 이름을 온라인 또는 문자 메시지로 제출하면 된다. 구 홈페이지 등에 게시된 QR코드로 신청하면 된다.이번에 개관하는 도서관은 개청 49년 만에 이전하는 통합 구청사에 지하 1층부터 지상 1층까지 연면적 2010㎡의 규모로 조성된다. 일반 열람실과 영유아 자료실, 프로그램실, 동아리실 등을 갖추게 된다. 통합 구청사는 오는 10월 개청될 예정이다.공모 기간은 8월 1일부터 20일까지다. 강서구민뿐만 아니라 강서구에 있는 직장이나 학교를 다니거나 단체에 소속돼 있다면 누구나 참여할 수 있다.구는 강서구의 특성이나 독창성, 발음 편의 등을 종합적으로 심사할 계획이다. 다음달 26일부터 9월 6일까지 온라인 주민 선호도 조사를 거쳐 총 6개 후보를 최종 선정한다.수상자에게는 최우수상 1건 30만원, 우수상 2건 20만원, 장려상 3건 10만원의 상금이 각각 제공된다. 최종 결과는 오는 9월 15일 강서구청 홈페이지에서 발표된다.진교훈 구청장은 “이번 공모는 강서의 새로운 미래를 열어갈 통합신청사 개청을 맞아, 도서관의 첫 출발을 주민과 함께하겠다”며 “주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.김주연 기자