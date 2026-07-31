한여름밤의 별빛쇼…‘제23회 설봉산 별빛축제’, 8월 1일 개막

세줄 요약 제23회 설봉산 별빛축제 8월 1일·8일 개막

설봉공원 잔디광장으로 장소 변경해 진행

임시 주차장 운영, 대중교통 이용 당부

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경기 이천의 대표 여름 문화예술축제인 ‘제23회 설봉산 별빛축제’가 8월 1일과 8일 설봉공원 잔디광장에서 열린다.올해 축제는 야외대공연장 재건립 사업에 따라 설봉공원 잔디광장으로 옮겨 진행한다. 별도의 객석 대신 가족, 친구, 연인과 함께 잔디 위에 앉아 여름밤의 정취와 다양한 공연을 즐길 수 있도록 운영된다.시는 시청 주차장과 이천중앙교회 주차장을 임시 주차장으로 개방하고 원활한 교통 흐름과 안전사고 예방을 위해 도보 또는 대중교통을 이용해 줄 것을 당부했다. 또 비가 내릴 경우 우산 사용을 자제하고 우비 착용을 권유했다.이천시 관계자는 “올해 별빛축제는 공연장 재건립에 따라 새로운 공간인 설봉공원 잔디광장에서 시민들과 만나게 됐다”라며 “조금의 불편함은 있을 수 있지만 자연과 함께하는 특별한 공연인 만큼 시민 여러분의 협조를 부탁드리며, 돗자리와 함께 여유롭게 이천의 대표 여름 문화예술축제를 즐기시길 바란다”라고 말했다.2026년 제23회 설봉산 별빛축제는 8월 1일과 8일 설봉공원 잔디광장, 22일 장호원 복숭아축제 특설무대에서 오후 7시 30분부터 열린다.안승순 기자