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양천구, 중소기업·소상공인에 ‘연 0.8% 최저금리’ 융자 지원

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-08-03 13:38
입력 2026-08-03 13:38

“서울 자치구 중 최저 수준…총 20억 규모”

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양천구, 중소기업·소상공인 융자 지원
양천구, 중소기업·소상공인 융자 지원 양천구, 중소기업·소상공인 융자 지원 포스터
양천구 제공


서울 양천구는 경기침체 장기화로 어려움을 겪는 양천구의 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 지원하기 위해 20억원 규모의 ‘중소기업육성기금 융자 지원’을 실시한다고 3일 밝혔다.

구는 올해 상반기 27개 업체에 19억원을 지원한 데 이어 하반기에도 20억원 규모의 융자를 추가로 지원한다.

업종별로 제조업은 최대 3억원까지, 음식점을 제외한 도소매업이나 기타업은 최대 8000만원까지 신청할 수 있다.

상환 조건은 2년 거치 후 3년 균등 분할 상환이다. 대출금리는 연 0.8%로, 서울 자치구 가운데 가장 낮다.

지원 대상은 양천구에 사업장을 두고 사업자등록 후 6개월이 지난 중소기업과 소상공인 중 은행 여신 규정에 따른 담보 능력을 갖춘 업체다. 다만 현재 양천구 중소기업육성기금을 상환 중이거나 상환을 끝낸 뒤 1년이 지나지 않은 업체는 제외된다.

희망하는 업체는 오는 14일까지 융자신청서, 사업계획서, 국세와 지방세 납입증명서 등 관련 서류를 지참하고 양천구청 일자리경제과에 접수하면 된다. 기금운용위원회 심의를 거쳐 선정한 뒤 다음달 말부터 우리은행 양천구청지점에서 융자를 지원한다.



이기재 양천구청장은 “앞으로도 관내 기업과 소상공인의 자금 수요와 경영 여건을 살펴 지역경제의 회복과 성장을 뒷받침하는 맞춤형 지원을 이어가겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 20억원 규모 중소기업육성기금 융자 지원
  • 연 0.8% 최저금리, 서울 자치구 중 가장 낮음
  • 14일까지 접수, 다음달 말부터 대출 실행
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