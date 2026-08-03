오산시, 폭염 속 아파트 정전에 시청 냉방버스 긴급 지원

세줄 요약
- 폭염경보 속 아파트 정전 발생
- 시청 냉방버스 긴급 투입
- 취약계층 보호 위한 현장 대응
경기 오산시가 폭염 속 정전이 발생한 공동주택에 시청 버스를 긴급 투입해 이동형 무더위쉼터를 운영했다.
오산시에 따르면 35도를 웃도는 폭염경보가 내려진 2일 낮 12시 20분쯤 은계동 영산그린맨션에서 변압기 고장으로 정전이 발생해 주민들의 건강과 안전이 우려됐다.
특히 이곳에는 별도의 무더위쉼터가 없어 고령자와 어린이 등 폭염 취약계층이 더위를 피할 공간이 마땅치 않았다.
이에 시는 정전 직후 냉방시설을 갖춘 시청 버스 1대를 현장에 보내, 전력 복구를 기다리는 2시간 30여 분 동안 더위를 피할 수 있는 임시 휴식 공간으로 제공했다.
조용호 오산시장도 현장을 찾아 이동형 무더위쉼터 운영과 전력 복구 상황을 확인했다.
조 시장은 “폭염 속 정전은 짧은 시간이라도 주민들의 건강과 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있다”며 “예상하지 못한 상황에서도 취약계층을 우선 보호할 수 있도록 현장 대응에 빈틈이 없도록 하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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