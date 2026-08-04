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동작 ‘어르신 무더위쉼터’ 밤에도 운영합니다

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-08-04 00:26
입력 2026-08-04 00:26

경로당 42곳 추가… 폭염 땐 연장

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서울 동작구 상도4동 국사봉경로당과 약수경로당에 무더위쉼터 안내표지판이 붙어 있다. 동작구 제공
서울 동작구 상도4동 국사봉경로당과 약수경로당에 무더위쉼터 안내표지판이 붙어 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 연일 폭염이 이어지는 가운데 취약계층의 안전과 건강을 위한 ‘어르신 무더위쉼터’를 확대 운영한다고 3일 밝혔다.

구는 5월 15일부터 구청사, 사회·어르신복지관, 경로당, 구립도서관 등 총 173곳을 무더위 쉼터로 운영했다. 폭염이 기승을 부리면서 지난달 27일부터는 구립경로당 42곳을 추가로 확대해 총 215곳의 쉼터를 운영하고 있다.

일반쉼터는 주말이나 휴일을 제외한 평일 오전 9시~오후 6시 문을 연다. 폭염특보 발령 때는 일부를 연장 쉼터로 지정해 평일 오후 8시까지 연장하고, 주말이나 공휴일에도 오후 1시부터 5시까지 이용할 수 있다. 무더위쉼터는 9월 말까지 운영한다.

구는 무더위쉼터의 원활한 운영과 쾌적한 환경 유지를 위해 6월부터 9월까지 월 냉방비 5만 5000원을 지원하며, 연장쉼터에는 20만원을 추가 지원한다. 아울러 에어컨 필터 청소와 냉매가스 충전 등 냉방시설 점검도 실시하고 있다.

구는 지난 5월부터 ‘2026년 여름철 폭염종합대책’을 통해 ▲야외 냉방 에어돔 ‘해피동’ ▲스마트 그늘막 ▲물안개로 주변 온도를 낮추는 쿨링포그 등 폭염저감시설을 운영하고 있다. 쿨링타월·넥쿨러·쿨토시 등 폭염지원키트를 폭염 취약계층에 배부한다.

류삼영 구청장은 “낮뿐 아니라 밤까지 이어지는 무더위에 대비해 어르신들이 언제든 쉬어갈 수 있는 공간을 확대했다”며 “폭염이 이어지는 동안 쉼터를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 어르신 무더위쉼터 215곳 확대 운영
  • 폭염특보 시 밤·주말 연장 개방
  • 냉방비 지원과 시설 점검 병행
2026-08-04 21면
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