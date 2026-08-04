평택시, 브레인시티 입주 앞서 시내버스 노선 ‘선제 개통’

세줄 요약 브레인시티 첫 입주 앞두고 버스 선제 투입

1371번·7번 연장, 주요 역·행정기관 경유

가재지구·평택지제역 잇는 신설 노선 준비

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경기 평택시는 이달 첫 입주를 앞둔 장안동과 도일동 일대 브레인시티에 버스 노선을 선제적으로 투입한다고 4일 밝혔다.총 3개 노선 중 8월 10일부터 우선 투입되는 2개 노선은 시내버스 1371번, 마을버스 7번 노선으로 기존 노선을 연장해 운행할 예정으로, 평택역과 서정리역 등 주요 역과 평택시청, 법원 등 행정기관을 경유한다.아울러 브레인시티에 단계별 입주가 예정됨에 따라 ‘브레인시티~가재지구~평택지제역~평택역’을 운행하는 버스 노선을 신설(가칭 1300번)할 계획이다.평택 브레인시티는 기존 산업단지 개념을 넘어서는 첨단 기술과 지식 기반의 글로벌 교육, 연구, 문화, 의료, 기업 복합도시를 목표로 21세기 중심 지역으로의 전환과 제4차 산업을 선도하는 글로벌 산업단지로 조성되고 있다.최원용 시장은 “브레인시티 입주자들이 대중교통을 편리하게 이용할 수 있도록 버스 노선을 선제적으로 투입하게 됐다”면서 “단계별 입주 상황을 고려해 입주민들의 불편함이 없도록 지속적으로 확인하며 버스 노선을 확충 운영해 나가겠다”고 말했다.안승순 기자