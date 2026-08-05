관악, 구청장 직속 ‘정비사업 신속지원단’ 가동

재개발·재건축 체계적 추진

계획 수립~착공 전 과정 지원

이미지 확대 박준희 서울 관악구청장

세줄 요약 구청장 직속 정비사업 신속지원단 출범

정비계획부터 착공까지 전 과정 밀착 지원

재개발·재건축 자문단 운영과 갈등 조정

2026-08-05 21면

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서울 관악구는 주택 정비사업을 신속하고 체계적으로 추진하기 위한 구청장 직속 ‘정비사업 신속지원단’이 출범했다고 4일 밝혔다.정비사업 신속지원단은 정비계획 수립부터 착공까지 전 과정을 밀착 지원한다. 지난달 31일부터 정비사업 공모 접수·검토, 갈등 조정과 해결방안 검토 등을 담당하고 있다. 구는 올해 연말까지 태스크포스(TF) 조직으로 운영한 뒤 내년 초부터 상설기구로 전환할 계획이다.지원단은 재개발·재건축 자문단 운영도 맡게 된다. 도시계획·건축·교통·법률 전문가로 구성된 자문단은 대상지 입지 여건과 진입도로, 경계 등을 검토해 초기 시행착오를 줄여 나간다.아울러 구는 단계별 공정 목표 기한을 세우고 진행 상황을 점검한다는 구상이다. 추진이 지연된 구역은 원인을 분석하고 행정적 지원은 신속하게 처리한다.박준희 구청장은 “정비사업 신속지원단을 중심으로 초기 단계 검토부터 정비구역 지정 이후의 갈등 조정까지 맞춤형 지원을 강화하겠다”며 “긴밀히 소통해 안정적이면서도 속도감 있는 주거환경 개선 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자