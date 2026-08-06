언젠가 BTS만큼 뜨거워질 ‘BLS’가 뜬다

뷰티·패션·웰니스 한자리서 체험

22~25일 DDP… 야간힙합파티도

이미지 확대 ‘뷰티풀라이프인서울’(BLS) 포스터

세줄 요약 서울시, DDP 일대서 BLS 축제 개최

뷰티·패션·웰니스·문화 체험 결합

낮 체험·밤 공연·마켓으로 구성

2026-08-06 19면

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서울시는 뷰티·패션·웰니스·문화·여가를 한자리에서 체험할 수 있는 ‘뷰티풀라이프인서울’(BLS)을 22~25일 동대문디자인플라자(DDP) 일대에서 개최한다고 5일 밝혔다. BLS는 2022년부터 시작한 ‘서울뷰티위크’에 올해부터 패션과 디자인, 엔터테인먼트, 지역상권 콘텐츠를 결합한 축제다.최근 서울을 찾는 외국인 관광객이 823만 명으로 역대 최대를 기록하고 이들의 카드 소비 중 쇼핑(46.4%)과 의료·웰니스(24.4%) 소비가 전체의 70.8%를 차지하는 등 체험형 소비 비중이 높다는 점에 착안해 기획됐다. 시민 일상을 관광 콘텐츠로 재구성해 외국인 관광객들이 서울의 ‘라이프스타일’을 체험할 수 있도록 하자는 취지다.낮에는 K-뷰티와 웰니스(웰빙과 피트니스의 합성어로 신체·정신·사회적 건강의 균형을 추구), 디자인 등 서울의 라이프스타일을 다양한 프로그램을 통해 체험할 수 있도록 했다. 저녁에는 러닝과 공연, 패션·먹거리 마켓 등을 운영해 한자리에서 서울의 낮과 밤을 모두 경험할 수 있도록 구성했다.서울뷰티위크와 서울뷰티포럼 등에서는 최신 뷰티 제품을 체험하고 K-뷰티의 트렌드와 산업의 미래를 엿볼 수 있다. DDP 런더핏과 애슬레저 콘텐츠에서는 각각 MZ세대를 중심으로 한 러닝과 요가 등을 체험할 수 있다.DDP 디자인 북페어에서는 출판물을 중심으로 한 서울의 감성과 취향을 접할 기회가 될 전망이다. 시는 6일부터 서울뷰티위크 홈페이지에서 사전 예약 신청을 받는다.밤에는 ‘야간힙합파티’ 공연이 열리고 먹거리 마켓에서 다양한 메뉴의 음식을 판매한다. 힙합 공연과 패션·먹거리 마켓은 사전 신청을 하지 않아도 누구나 참여할 수 있다.조혜정 서울시 창조산업기획관은 “서울의 매력은 명소를 둘러보는 관광을 넘어 시민들의 일상과 취향을 직접 경험하는 데까지 확장되고 있다”면서 “뷰티플라이프인서울을 통해 내외 관광객이 뷰티와 패션, 웰니스, 문화와 여가를 직접 경험하고 서울에서만 가능한 특별한 하루를 보내시길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자