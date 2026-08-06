‘고덕택지상가’, 평택시 11호 골목형상점가로 지정

세줄 요약
- 고덕택지상가, 평택시 11호 골목형상점가 지정
- 고덕여염12길 중심 생활밀착형 상권 43개소 입점
- 온누리상품권 가맹·공모사업 참여 가능 확대
경기 평택시가 ‘고덕택지상가’를 제11호 골목형상점가로 지정하고 4일 지정서를 전달했다.
고덕택지상가는 고덕여염12길 일대를 중심으로 형성된 상권이다. 일반음식점과 커피전문점 등 주민 생활과 밀접한 다양한 업종 43개소가 입점해 있는 근린생활형 상권으로, 주민과 직장인들의 이용이 많은 지역이다.
골목형상점가 지정에 따라 온누리상품권 가맹점 등록 및 각종 공모사업에 신청할 수 있게 됐다.
고덕택지상가 추가 지정으로 평택시 내 골목형상점가 및 상점가는 총 12곳, 1287개소 점포로 늘어났다.
최원용 평택시장은 “이번 고덕택지상가 골목형상점가 지정이 상권에 새로운 활력을 불어넣고 지역 소상공인들의 경영 안정에 도움이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.
안승순 기자
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