동대문구, 여름 특화 프로그램…패들보드 체험부터 수상 필라테스까지

8월 화·목 유·청소년 패들보드 체험

수요일에는 성인 위한 SUP 필라테스

이미지 확대 동대문구 유·청소년들이 지난 4일 이문수변공원 수상스포츠 체험 교육장에서 패들 교육을 듣고 있다.

동대문구 제공

세줄 요약 여름방학 맞아 수상스포츠 특화 프로그램 개강

초등생 패들보드 체험교육과 성인 SUP 필라테스 운영

도심 수변 공간서 체력 증진과 색다른 경험 제공

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서울 동대문구는 본격적인 여름방학을 맞아 이문수변공원의 수상스포츠 체험교육장에서 ‘수상스포츠 여름 특화 프로그램’을 개강하고 첫 수업을 성공적으로 마쳤다고 6일 밝혔다.이번 프로그램은 방학을 맞은 유·청소년들에게 수상 활동을 통한 체력 증진과 도전 정신을 길러주고, 무더위에 지친 구민들에게는 도심 속 수변 공간에서 즐기는 색다른 경험을 선사하기 위해 기획된 ‘여름 한정 특화 프로그램’이다.먼저 지난 4일에는 ‘유·청소년 패들보드(SUP) 체험교육’이 첫선을 보였다. 초등학생 10명이 참가한 가운데 진행된 이날 수업은 ▲수상 안전 교육 ▲SUP 기본 탑승법 ▲수상 적응 훈련 순으로 이뤄졌다. 이 과정은 8월 한 달간 화·목요일 반으로 편성돼 총 3주간 진행된다.이어 5일 오전 10시에는 성인을 대상으로 한 ‘SUP 필라테스’ 클래스가 열렸다. 중랑천 수면 위 패들보드에 올라 스트레칭과 코어 운동을 진행하는 이색 프로그램이다. 첫 수업에 참여한 구민들은 물 위에서 호흡과 균형에 집중하는 참신한 체험에 높은 만족도를 나타냈다. SUP 필라테스는 8월 한 달간 매주 수요일 오전 10시에 운영될 예정이다.최동민 구청장은 “수상스포츠 여름 특화 프로그램이 무더위에 지친 구민들과 방학을 맞은 청소년들에게 건강하고 색다른 활력소가 되기를 진심으로 바란다”고 전했다.유규상 기자