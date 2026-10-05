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전남광주특별시, 지역 중소기업 해외지사화 지원 강화

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-10-05 11:01
입력 2026-10-05 11:01

기업별 최대 2개 해외무역관 활용, 참가비 최대 80% 지원

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전남광주특별시 무안청사.
전남광주특별시 무안청사.


전남광주특별시가 지역 중소기업의 해외시장 진출을 돕기 위해 ‘2026 해외지사화 지원사업’을 확대 추진한다.

해외지사화 사업은 해외에 자체 지사 설치가 어려운 중소기업을 대상으로 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 해외무역관이 바이어 발굴, 시장조사, 수출 상담, 전시·상담회 참가, 현지 유통망 발굴 등 현지 지사 역할을 하는 사업이다.

통합특별시는 올해 특별시 출범을 계기로 지원 대상을 옛 전남지역 기업까지 확대해 20개사 내외를 추가 지원하고, 기업별로 최대 2개 해외무역관을 활용하도록 지원 범위를 넓혔다.

기업 참가비도 최대 80%를 지원해 해외마케팅에 나서는 기업의 비용 부담을 낮출 계획이다.

그동안 자체 비용으로 해외지사화 서비스를 이용하거나 비용 부담으로 참여가 어려웠던 기업도 지원 혜택을 받을 수 있게 됐다.

통합특별시는 이번 사업을 단순한 비용 지원에 그치지 않고 바이어 발굴과 시장조사, 현지 마케팅, 수출 상담, 계약까지 연계하는 수출 지원 체계로 활용할 방침이다.

이를 위해 코트라가 보유한 세계 80개국 124개 해외무역관 네트워크를 활용해 기업별 수요에 맞는 해외시장 개척을 지원하고 수출 기회를 확대할 계획이다.
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신현곤 전남광주통합특별시 국제협력관은 “통합을 계기로 더 많은 기업이 해외시장에 진출하도록 지원 범위를 넓혔다”며 “기업이 수출 활동에 집중하도록 비용 부담을 낮추고 해외마케팅 지원을 강화하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
세줄 요약
  • 해외지사화 지원 확대, 옛 전남기업 포함
  • 기업별 최대 2개 무역관, 참가비 80% 지원
  • 바이어 발굴부터 계약 연계까지 수출 지원
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