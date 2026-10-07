“동네일 앞장서다 보니, 민원인서 해결사 됐죠” [의장에게 듣는다]

최은하 마포구의회 의장

이미지 확대 6일 최은하 서울 마포구의회 의장이 의장실에서 인터뷰를 하고 있다. 목소리 큰 민원인에서 지역 문제 해결사로 변신한 그는 10대 마포구의회를 ‘의회다운 의회’로 만들겠다고 밝혔다.

마포구의회 제공

세줄 요약 상암동 민원인에서 지역 해결사로 변신

예산 낭비 견제, 민생정책 적극 지원

도시개발·복지·청년정책 강화 방침

2026-10-07 21면

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“처음 상암동에 이사 왔을 때 불편한 것이 한둘이 아니었어요. 여기저기 민원을 넣고 바꾸고 고쳐 달라고 민원을 넣다 보니 이 자리까지 왔네요. 일을 하다 보니 알게 됐어요. 구의회도 구청도 모두 주민을 위해 일한다는 것을….”최은하(55·더불어민주당•3선) 마포구의회 의장은 6일 인터뷰에서 자신을 ‘목소리 큰 민원인’이었다고 소개했다. 상암동으로 이사 온 2010년부터 동네의 크고 작은 일에 항상 앞장서다보니 붙은 별명이다. 최 의장은 “마포의 크고 작은 문제에 관여하고 있는 지금은 해결사가 되려고 한다”고 말했다.전반기 의회 운영 방향에 대해 그는 ‘협치’와 ‘견제’라는 답을 내놨다. 최 의장은 “예산 낭비는 철저하게 견제하겠지만, 주민들을 위한 정책은 적극 돕겠다”면서 “여야를 떠나 구민에게 도움이 되는 의회가 되게 할 것”이라고 강조했다.지역 현안으로 도시개발과 복지, 청년정책 강화를 꼽은 그는 의원들의 역량 강화에 집중하겠다는 뜻도 밝혔다. 최 의장은 “구의회가 제대로 역할을 하기 위해선 공부를 해야 한다”면서 “현재 예산·결산, 조례 입안, 행정사무감사 등 의정활동에 필요한 실무교육을 지원하고 있다. 또 정책지원 인력도 상임위원회 담당 국별로 재배치해 의원에게 실질적인 도움이 되게 하겠다”고 설명했다.‘민원인’에서 ‘해결사’로 변신했지만, 전투력은 그대로다. 상암동 자원순환시설 증설 반대 운동에서 최 의장은 녹슬지 않은 실력을 보여줬다. 그는 “새벽에 나가 주민들과 함께 반입되는 쓰레기 봉투 하나하나를 검사하고, 또 서울시를 상대로 소송도 진행했다”면서 “결국 주민들이 이겼지만, 아직 안심하기는 이르다”며 경계를 늦추지 않았다.그는 “10대 전반기 의회가 끝났을 때 주민에게 ‘정말 의회다운 의회’라는 얘기를 듣도록 노력하겠다”면서 “정쟁보다 정책과 현장 활동을 통해 주민들을 대변할 것”이라며 인터뷰를 마쳤다.김동현 기자