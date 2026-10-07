경남 인구감소지역 12곳으로…통영시 새로 지정

기존 11곳에서 12곳으로…사천 관심지역

지방소멸대응기금 활용해 지역 활력 제고

이미지 확대 경남도청 전경. 서울신문DB

세줄 요약 통영시 인구감소지역 신규 지정

경남 인구감소지역 12곳으로 확대

지방소멸대응기금·특례 지원 확대

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경남의 인구감소지역이 기존 11개 시·군에서 12개 시·군으로 늘었다. 통영시가 기존 인구감소관심지역에서 인구감소지역으로 전환되면서다.경남도는 7일 행정안전부의 인구감소지역 재지정 결과에 따라 통영시가 인구감소지역으로 새로 지정됐다고 밝혔다. 이에 따라 경남의 인구감소지역은 통영·밀양·의령·함안·창녕·고성·남해·하동·산청·함양·거창·합천 등 12곳으로 확대됐다. 사천시는 기존과 같이 인구감소관심지역으로 유지됐다.인구감소지역은 인구감소로 지역소멸이 우려되는 시·군·구를 대상으로 지정하는 제도로, 2021년 처음 지정된 이후 5년마다 재지정된다.이번 재지정에서는 인구증감률과 고령·유소년 인구 비율, 조출생률, 청년순이동률 등 기존 지표에 시가화율과 취업자 수, 생활인구 등 경제·생활 활력을 보여주는 지표가 추가됐다.통영시는 인구감소지역으로 전환되면서 지방소멸대응기금을 비롯한 행·재정적 지원을 받을 수 있는 범위도 넓어진다. 2025년 배분 기준 지방소멸대응기금 기초지원계정은 인구감소관심지역이 16억~40억원, 인구감소지역이 72억~120억원 규모였다. 다만 실제 지원 규모는 향후 정부의 연도별 배분 기준에 따라 결정된다.인구감소지역에는 ‘인구감소지역 지원 특별법’에 따른 각종 특례가 적용되고, 지역 대응 기본계획과 연도별 시행계획 수립도 의무화된다.경남도는 통영시와 협력해 확대된 재원과 제도를 일자리와 생활인구 확대, 정주 여건 개선 등에 활용할 계획이다.경남도는 이번 재지정을 계기로 지역별 인구감소 정도와 활력 수준에 따른 맞춤형 대응도 강화한다. 앞서 지난 9월 29일 경상남도 인구정책위원회 심의를 거쳐 ‘제2차 경상남도 인구감소지역 대응 기본계획(2027~2031)’을 확정하고 향후 5년간의 대응 방향을 마련했다.기본계획은 ‘사람이 모이고, 활력이 넘치는, 지속가능한 경남’을 비전으로 삼고 지역경제 활력 기반 강화, 생활인구 유입·정착 확대, 정주기반 확충, 지역공동체 조성 등 4대 전략과 16개 실천 과제를 담았다.특히 지방소멸대응기금도 시설 조성 중심에서 벗어나 일자리와 소득, 체류와 정착 등 지역의 실질적인 활력을 높이는 사업에 집중한다. 지역자원을 활용한 창업과 일자리 창출 등 소프트웨어형 사업을 확대하고, 경남특화 반값 여행과 청년 마을, 로컬유학 등 사람의 유입을 지역 소비와 정착으로 연결하는 사업도 강화한다.경남도 관계자는 “지역별 인구감소 정도와 여건에 따라 정책 우선순위를 세밀하게 적용하고, 산업·일자리·정주·생활인구 정책을 통해 지역 활력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자