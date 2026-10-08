해외 태권도 유망주들 “전북을 알려요”

중남미 등 20명 1년 간 홍보 대사

2026-10-08 16면

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글로벌 태권도 유망주들이 전북의 명예 홍보대사가 된다. 전북도는 해외 태권도 유망주 20명을 ‘전북 글로벌 유스 스포츠 외교 홍보단’으로 위촉하고 태권도를 매개로 한 국제 스포츠 교류 확대에 나선다고 7일 밝혔다.도는 세계태권도연맹(WT), 태권도진흥재단(TPF)과 함께 지난달 28일부터 10박 11일 일정으로 ‘2026 WT 올림픽 연대 육성 캠프’를 운영하고 있다. 아프리카와 중남미 등 13개국에서 선발된 청소년 태권도 유망주와 지도자, 국제 관계자 등 47명이 참가했다. 홍보단은 이번 캠프에 참가한 17세 이하 선수 중 20명으로 구성됐다. 위촉 기간은 1년이다.이들은 전북의 스포츠 인프라와 문화·관광 자원을 해외에 알리는 스포츠 외교 네트워크 역할을 맡는다. 특히 오는 31일부터 다음 달 13일까지 아프리카 세네갈에서 열리는 2026 다카르 하계 청소년올림픽 기간 전북을 알릴 예정이다. 홍보단은 소셜미디어(SNS)에도 직접 콘텐츠를 제작해 전북을 실시간으로 해외 각국에 알린다.도 관계자는 “참가국과의 지속적인 교류 기반을 마련하고 스포츠 분야 중심으로 국제 교류 네트워크도 확대할 것”이라고 말했다.무주 설정욱 기자