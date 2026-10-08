강성일 강진 부군수 취임…고향 강진을 위해 열정 쏟겠다

38년의 풍부한 행정 경험, 고향 발전 위해 쏟는다

이미지 확대 강성일 강진군 제33대 부군수가 7일 취임식을 하고 있다.

세줄 요약 제33대 강진 부군수 강성일 취임

고향 강진 위해 공직 마지막 헌신 다짐

국비 확보·관광·농수산업 활성화 의지

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강진군 제33대 부군수에 강성일 부군수가 부임해 7일 취임식을 갖고 본격적인 군정 업무에 들어갔다.강진군 칠량면 출신인 강 부군수는 1989년 강진군에서 공직 생활을 시작해 강진군 총무과장과 보건소장을 역임한 뒤 전남광주통합특별시 파견과 전출을 거쳐 자치행정과 행정팀장, 농식품유통과장, 대변인 홍보지원담당관 등 주요 보직을 맡았다.강 부군수는 기초와 광역행정 경험과 자치행정과 농식품 유통, 홍보 분야를 두루 거치며 쌓은 경험을 바탕으로 강진원 군수를 보좌하고 통합특별시와 중앙정부와의 협력을 통해 국·도비 확보와 공모사업 유치 등 주요 현안 해결에 힘을 보탤 방침이다.또한 체류형 관광 활성화와 미래 신산업 유치, 스마트 농수축산업 육성을 지원해 지역경제 활성화와 주민 소득 향상에 기여하겠다는 의지도 밝혔다.이와 함께 조직 내부에서는 소통과 경청을 바탕으로 직원들이 자긍심과 소신을 갖고 일할 수 있도록 뒷받침하겠다고 강조했다.강 부군수는 취임사에서 “공직 생활의 마지막을 고향 강진을 위해 일할 수 있게 된 것은 공직자로서 더없는 축복이자 분에 넘치는 영광”이라며 “고향 강진을 위해 모든 열정을 쏟아 일하겠다”고 밝혔다.강 부군수는 취임식에 이어 군의회와 각 부서, 지역 주요 기관을 방문해 소통에 나설 예정이다.강진 류지홍 기자