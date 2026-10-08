박영선 경기도의원, 청평초 학생들과 특별한 만남… 꿈과 희망 응원

박 의원, ‘찾아가는 청소년 의회교실’ 참석

청평초 학생자치회 18명 참여… 모의의회 체험과 질의응답 진행

“공부도 중요하지만 친구들과 추억 많이 쌓길”

이미지 확대 ▲ 지난 7일 가평 청평초등학교에서 열린 ‘2026년 제33회 찾아가는 청소년 의회교실’에 참석해 학생들과 기념촬영을 하는 박영선 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 가평 청평초등학교 학생과 기념촬영을 하는 박영선 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 인사말을 박영선 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 청평초서 찾아가는 청소년 의회교실 진행

학생들, 자유발언·심의·표결로 의회 체험

박영선 의원, 꿈과 독서의 중요성 당부

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경기도의회 안전행정위원회 박영선 도의원(국민의힘, 가평)은 지난 7일 가평 청평초등학교에서 열린 ‘2026년 제33회 찾아가는 청소년 의회교실’에 참석해 학생들과 소통하는 시간을 가졌다.경기도의회가 직접 교육 현장으로 찾아가 학생들에게 지방의회의 주요 권한과 민주적 의사결정 수립 단계를 직접 경험하게 하는 사업이 바로 ‘찾아가는 청소년 의회교실’이다. 해당 행사에 참석한 청평초등학교 학생자치회 임원 18명은 픽션의 의정을 구성해 자유발언부터 시작해 조례안에 대한 심도 있는 안건 심의와 표결 절차를 밟았으며, 다채로운 OX 퀴즈를 풀어보며 지방자치제도 및 의회 본연의 업무와 역할을 쉽게 이해하는 계기를 가졌다.일정이 끝난 뒤 박 의원은 학생 대표단과 직접 소통하는 질의응답 자리를 마련하여 도의원의 실제 책임 영역과 의정 활동 중 느낀 가치, 학창 시절 간직했던 개인적 이상, 나아가 가평의 향후 발전 가능성과 청사진에 대한 폭넓은 대화를 실질적으로 주고받았다.학생들은 초등학생과 청소년을 위한 정책, 도의원의 역할과 보람, 어린 시절의 꿈, 10년 후 가평의 모습 등에 대해 질문했다. 이에 박 의원은 35년간의 공직생활과 의정활동 경험을 바탕으로 도의원의 역할과 보람을 설명하고, 가평이 젊고 활기찬 지역으로 발전하길 바란다는 희망을 전했다.특히 박 의원은 “공부도 중요하지만 친구들과 즐거운 추억을 많이 쌓고 다양한 경험을 하길 바란다”며 “무엇보다 책을 많이 읽어 더 넓은 세상을 만나고 다양한 생각을 접하면서 자신의 꿈을 키워 나갔으면 좋겠다”고 당부했다.끝으로 박영선 의원은 “오늘 의회교실이 여러분에게 지방의회와 민주주의를 조금 더 친근하게 느끼는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 학생들이 다양한 경험을 통해 꿈을 키우고 건강하게 성장할 수 있도록 관심을 갖고 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터