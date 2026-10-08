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이의안 서울시의원, 호주 NSW주 주총독 면담 참여… “시민을 향한 책임, 국경 넘어 공감대 형성”

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수정 2026-10-08 16:07
입력 2026-10-08 16:07

서울시의회-호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 의회 상호결연 30주년 기념 면담 개최
이 의원과 마가렛 비즐리 주총독 “여성 정치인의 역할과 시민 향한 책임, 국경 넘어 공감대 형성”

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면담하는 이의안 의원(윗줄 가운데). 서울시의회 제공
면담하는 이의안 의원(윗줄 가운데). 서울시의회 제공


서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주의회 간 자매결연 30주년을 기념해 방한한 마가렛 비즐리(Margaret Beazley) NSW주 총독과의 공식 면담 자리에 함께했다.

이번 자리는 지난 1996년 양 의회가 업무협약(MOU)을 체결하고 교류를 시작한 이래 다져온 긴밀한 우호 협력의 성과를 확인하고, 두 지역 간의 친선 관계를 한 단계 더욱 확장·발전시키는 뜻깊은 계기로 마련됐다.

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면담후 기념사진 촬영(왼쪽에서 네 번째 마가렛 비즐리 주총독, 오른쪽에서 세 번째 이의안 의원). 서울시의회 제공
면담후 기념사진 촬영(왼쪽에서 네 번째 마가렛 비즐리 주총독, 오른쪽에서 세 번째 이의안 의원). 서울시의회 제공


면담에서 이 의원은 여성 정치인으로서 지역사회와 의정 활동에서 어떤 역할과 활동이 중요한지에 대해 질문하며, 현장 중심 리더십의 방향성을 짚었다. 이에 대해 마가렛 비즐리 NSW주 주총독은 “주민과의 긴밀한 소통이 무엇보다 중요하다”고 답하며 “시민에 대한 무거운 책임감은 어느 나라든 정치를 지탱하는 공통분모(Common Denominator)”라고 강조했다.

이 의원은 주총독의 답변에 공감하며 “정치는 어느 나라든 주민이 가장 중요하며, 시민을 향한 책임과 소통이 의정 활동의 본질임을 다시 한번 깊이 새기는 계기가 되었다”고 소감을 밝혔다.


이의안 서울시의원, 호주 NSW주 주총독 면담 참여… “시민을 향한 책임, 국경 넘어 공감대 형성”
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이어 이 의원은 “이번 NSW주 주총독과의 만남을 통해 얻은 통찰을 바탕으로, 서울시민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 실효성 있는 정책과 소통을 이어가는 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 서울시의회-NSW주의회 자매결연 30주년 면담
  • 여성 정치인 역할·현장 중심 리더십 논의
  • 시민 책임과 소통의 정치 공통분모 강조
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