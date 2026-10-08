고속도로 달리는 자율주행 광역버스 개발

경기도 “2029년 승객 탑승 추진”

이미지 확대 추미애 경기지사가 8일 성남시 판교테크노밸리의 스마트모빌리티 실증허브와 경기도 미래모빌리티센터를 찾아 교통혁신 비전을 발표하고 있다.

세줄 요약 경기도, 2029년 자율주행 광역버스 실증 운행 추진

내년 버스 3대 개조, AI 주행 제어 시스템 구축

2028년 무승객 시험 뒤 2029년 승객 탑승 계획

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경기도가 2029년까지 고속도로를 달리는 자율주행 광역버스를 개발해 실제 승객을 태우는 실증 운행에 나선다.도는 내년 기존 광역버스 3대를 자율주행 차량으로 개조하고, 인공지능(AI)을 활용한 주행 제어 시스템을 구축한다고 8일 밝혔다.2028년에는 고속도로가 포함된 노선에서 승객 없이 시험 운행한 뒤 2029년부터 승객을 태워 운행할 계획이다. 2030년 이후에는 운행 노선을 늘리고 차량도 10대 이상으로 확대할 방침이다.핵심 기술은 경기도가 개발 중인 ‘E2E(End-to-End) 자율주행 AI 모델’이다. 인공지능이 도로 상황과 주변 차량의 움직임을 분석해 주행 방향과 속도를 결정하고 차량을 제어하는 기술이다. 도는 이 기술을 시내버스와 수요응답형 교통수단(DRT)에도 적용해 교통취약지역 주민들의 이동 편의를 높일 계획이다.추미애 경기지사는 이날 성남시 제2판교테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브를 방문해 기술 개발 현황을 살펴보고 “경기도를 미래 모빌리티 혁신의 선도지역으로 만들겠다”고 밝혔다.한상봉 기자