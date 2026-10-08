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‘구민 생각이 일상의 변화’…양천구 아이디어 공모전

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-10-08 19:44
입력 2026-10-08 19:44

도시·교육·복지 등 모든 분야 대상
우수 제안에 상금 최대 100만원

서울 양천구는 구민이 창의적인 시각으로 지역의 변화를 만들어가는 ‘2026 양천구 아이디어 공모전’을 연다고 8일 밝혔다. 오는 12일부터 다음달 6일까지 공모를 받는다.

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양천구 아이디어 공모전 포스터
양천구 아이디어 공모전 포스터 양천구 아이디어 공모전 포스터
양천구 제공


생활 불편 개선뿐만 아니라 ▲편리한 도시 ▲녹색미래 도시 ▲경제활력 도시 ▲안전한 도시 ▲명품교육 도시 ▲즐거운 도시 ▲따뜻한 도시 등 구정 목표와 연계한 정책 등 모든 분야에서 제안할 수 있다.

구민 외에도 양천구 소재 직장인·학생·단체 등도 구청 홈페이지 ‘아이디어 하우스’에서 온라인으로 제안하면 된다. 이메일·방문 제안도 가능하다.

접수된 제안은 담당 부서의 검토, 구민·직원 온라인 투표, 제안심사위원회의 심사를 거쳐 12월 중 최종 수상작을 선정한다. 우수 제안에는 금상 100만원, 은상 50만원, 동상 20만원 등 상금과 구청장 표창을 준다. 시상 등급에 맞는 우수 제안이 없을 경우 시상하지 않거나 등급별 시상 인원이 조정될 수 있다.

이기재 구청장은 “구정의 변화는 현장을 가장 잘 아는 구민의 작은 생각에서 시작된다”며 “일상 속 불편을 개선하고 더 살기 좋은 양천을 만드는 참신한 제안이 정책으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 양천구, 2026 아이디어 공모전 개최
  • 생활 불편·구정 목표 연계 제안 접수
  • 12월 심사 후 금·은·동상 시상
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