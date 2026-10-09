이건희 경기도의원 “아이들의 하루는 예산 협상을 기다리지 않는다”… 보육예산 정상화 촉구

경기도 보육예산 정상화 촉구 집회 참석… 보육교직원·학부모 요구에 공감

부족한 보육예산 27억 원 확보 촉구… “예산 반영부터 실제 지급까지 끝까지 챙길 것”

이미지 확대 ▲ 지난 8일 경기도청 앞마장에서 진행된 ‘경기도 보육예산 정상화 및 추경 예산 즉각 편성 촉구 집회’ 현장을 찾은 이건희 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 8일 경기도청 앞마장에서 진행된 ‘경기도 보육예산 정상화 및 추경 예산 즉각 편성 촉구 집회’ 현장을 찾은 이건희 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 보육예산 27억원 확보와 추경 편성 촉구

어린이집 운영비·처우개선비 지원 필요성 강조

아이 안전과 학부모 안심 위한 안정 지원 요구

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경기도의회 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1·화도·수동)이 지난 8일 경기도청 앞마장에서 진행된 ‘경기도 보육예산 정상화 및 추경 예산 즉각 편성 촉구 집회’ 현장을 찾아 어린이집의 안정적 운영과 보육교직원 처우 개선을 위한 예산 마련을 강하게 요구했다.사단법인 경기도어린이집연합회의 주최로 지난 6일부터 사흘 동안 펼쳐진 이번 집회에는 도내 어린이집 원장단을 비롯해 보육교직원과 학부모들이 대거 결집해, 어린이집 운영비 지원 및 보육교직원 처우개선비 등 기존 보육 예산의 지속적이고 안정적인 집행을 일목요연하게 촉구했다.현재 경기도는 연말까지 기존 보육 지원 체계를 차질 없이 이어가는 데 요구되는 약 27억 원 규모의 예산이 제2회 추가경정예산안에서 빠지면서, 다가오는 11월부터 어린이집 현장 운영 및 보육교직원 처우 보장에 심각한 차질이 빚어질 수 있다는 지적이 잇따르고 있다.이날 집회에서 지지 발언에 나선 이 의원은 “아이들의 건강과 안전을 책임지며 묵묵히 보육 현장을 지켜온 선생님들과 원장님들이 다음 달 운영비를 걱정하며 거리로 나서야 하는 현실에 도의원으로서 무거운 책임을 느낀다”며 “보육 현장의 불안은 결국 아이를 맡기는 학부모들의 걱정으로 이어질 수밖에 없다”고 말했다.이어 “기존 지원을 안정적으로 이어가고 보육교직원의 정당한 처우를 보장하며, 학부모들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 환경을 만들어 달라는 현장의 요구에 뜻을 함께한다”고 강조했다.특히 이 의원은 보육예산 확보를 위한 경기도의회의 움직임을 설명하며 “올해 부족한 보육예산 27억원을 예산결산특별위원회 소위원회안에 반영해 경기도 기획조정실에 전달한 것으로 전해 들었다”며 “민주당 대표단과 예결위에서도 집행부에 예산 확보를 강력하게 요구하고 있는 만큼, 중요한 것은 이러한 노력이 최종 예산 확정과 실제 지급으로 이어지는 것”이라고 밝혔다.또한 “재정이 어려울수록 예산의 우선순위는 더욱 중요하다”며 “아이들의 행복과 안전, 보육교직원의 정당한 처우, 학부모들의 안심은 안정적인 보육을 위해 함께 지켜야 할 가치이며, 경기도와 도의회가 공동의 책임을 다해야 한다”고 강조했다.아울러 “아이들의 하루는 예산 협상이 끝날 때까지 기다려주지 않는다”며 “집행부와 의회가 협의를 서둘러 지원 시기와 규모를 현장에 명확하게 알리고, 내년에도 같은 불안이 반복되지 않도록 필요한 예산을 충실히 확보해야 한다”고 촉구했다.끝으로 이건희 의원은 “오늘로 사흘간의 집회는 마무리되지만, 보육 현장의 목소리를 예산과 정책에 반영해야 할 의회의 책임은 계속된다”며 “동료 의원들과 함께 기존 보육지원 수준을 유지하는 데 필요한 예산이 확보되고 현장에 차질 없이 지급될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터