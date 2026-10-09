어린이대공원 클래식 공연·청계천 역사산책…서울시 가을 행사

세줄 요약 서울어린이대공원 주말 클래식 공연 편성

청계천 역사산책과 전기수 만담 운영

코스모스 꽃길 조성으로 가을 산책 제공

이미지 확대 서울어린이대공원 공연 서울어린이대공원 공연.

서울시 제공

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서울시설공단은 가을을 맞아 서울어린이대공원 클래식 공연과 청계천 역사산책 프로그램, 코스모스 꽃길 등 누구나 즐길 수 있는 다채로운 가을 행사를 준비했다고 9일 밝혔다.우선 서울어린이대공원에서는 11월 초까지 주말마다 클래식을 중심으로 음악공연이 이어진다. 오는 10일 비스타광장에서 재즈밴드 공연이, 오는 17일 서울팝스오케스트라, 오는 31일 미라클보이스앙상블 공연이 예정돼 있다.또한 청계천 상류 모전교~광통교 일대에서는 ‘청계천과 함께하는 역사산책’ 프로그램이 오는 31일까지 운영된다. 조선 영조 시절 물길을 정비한 준천부터 판자촌 시절, 생태 하천으로 복원 등을 따라가볼 수 있다.조선시대 거리 이야기꾼 ‘전기수’가 들려주는 만담 공연은 오는 17일과 24일 청계천 광통교에서 펼쳐진다.아울러 청계천 중류 무학교~고산자교 구간 약 450m에서는 코스모스 1만본을 심은 가을 꽃길이 조성된다. 이달 말까지 도심 한가운데서 가을 정취를 느끼며 산책할 수 있다.한국영 서울시설공단 이사장은 “서울어린이대공원의 클래식 선율과 청계천에 흐르는 역사 이야기 속에서 시민 여러분이 깊어가는 가을을 만끽하실 수 있도록 다양한 행사를 준비했다”며 “앞으로도 시민 여러분이 편안하게 찾아와 즐길 수 있는 프로그램을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.김주연 기자